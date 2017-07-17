Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзона разозлил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
Обнародовано СМС Вороненкова, отправленное за 2 минуты до смерти
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
«Кузькина мать» Кадырова испугала Запад - СМИ
СМИ: К Земле приближается гигантская Звезда смерти
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Эксперт назвал 3 причины, почему РФ не сможет построить авианосец
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
09:55 (мск), источник: Ежедневник.by

Макей заявил о необходимости активизировать процесс вступления Беларуси в ВТО

По словам министра, белорусская страна в данный момент очень активно работает над этим.

Источник: Ежедневник.by

Беларуси необходимо активизировать процесс вступления во Всемирную торговую организацию. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью телеканалe «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Читайте также
Макей об упрощении визового режима с ЕС: ряд технических моментов требует досогласования

«Надо постараться снять по максимуму барьеры и препятствия для продвижения наших товаров на все рынки. Мы должны активизировать (и мы очень активно работаем над этим) процесс вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию. Это важно и для экономического имиджа нашего государства, и для того, чтобы мы могли действовать по тем унифицированным правилам, которые существуют в рамках ВТО, в которую входит большинство стран мира», — сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей также отметил важность использовать благоприятную ситуацию на внешних рынках. Уже в текущем году Беларусь нарастила экспорт почти на 2 млрд долларов, или на 23%. «Но это не значит, что на этом надо успокоиться. Это отчасти потому, что в мире происходит рост цен на ту или иную продукцию. Задача сейчас состоит в том, чтобы нарастить физические объемы экспорта», — заявил министр.

Он подчеркнул, что для выполнения соответствующей задачи в стратегическом плане необходима диверсификация внешнеэкономической деятельности. «Сохраняя прежние, традиционные рынки, — это рынки ЕАЭС, России, других наших традиционных партнеров, — более активно осваивать европейский рынок и рынки стран дальней дуги», — уточнил Владимир Макей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси. Агропромышленный комплекс: агрогородки всея Беларуси
Курды заявили, что аль-Багдади жив и находится в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27
Скончался американский режиссер Джордж Ромеро
Спорт
«Краснодар» победил «Рубин» в матче чемпионата России Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 года
Авто
Автомобили террористов: фото из Мосула Опубликованы фотографии автомобилей, которые планировали использовать террористы запрещенной в России организации ИГИЛ в Ираке
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь