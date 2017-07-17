Губернатор Хабаровского края прибыл в Волгоград для открытия памятника воинам-дальневосточникам.

Памятник воинам-дальневосточникам откроют сегодня 17 июля на военно-мемориальном кладбище на Мамаевом кургане в Волгограде. В открытии памятника «Дальневосточникам — жителям Хабаровского края, участникам Сталинградской битвы» примет губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, прибывший в Волгоград во главе делегации, сообщили ВДТВ в ТАСС со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

Напомним, что это уже 13 памятный знак, открытый на Мамаевом кургане уроженцам регионов России, погибшим в Сталинградской битве. Ранее на Мамаевом кургане уже были установлены памятники выходцам из Ингушетии, Татарстана, Осетии, Армении, Вологодской, Ростовской областей и некоторых других субъектов РФ.