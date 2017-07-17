Губернатор Хабаровского края прибыл в Волгоград для открытия памятника воинам-дальневосточникам
Губернатор Хабаровского края прибыл в Волгоград для открытия памятника
Губернатор Хабаровского края прибыл в Волгоград для открытия памятника
Памятник
Данное мероприятие приурочено к 75-летию начала Сталинградской битвы.
Напомним, что это уже 13 памятный знак, открытый на Мамаевом кургане уроженцам регионов России, погибшим в Сталинградской битве. Ранее на Мамаевом кургане уже были установлены памятники выходцам из Ингушетии, Татарстана, Осетии, Армении, Вологодской, Ростовской областей и некоторых других субъектов РФ.