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10:35 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Губернатор Хабаровского края прибыл в Волгоград для открытия памятника воинам-дальневосточникам

Губернатор Хабаровского края прибыл в Волгоград для открытия памятника воинам-дальневосточникам.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Памятник воинам-дальневосточникам откроют сегодня 17 июля на военно-мемориальном кладбище на Мамаевом кургане в Волгограде. В открытии памятника «Дальневосточникам — жителям Хабаровского края, участникам Сталинградской битвы» примет губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, прибывший в Волгоград во главе делегации, сообщили ВДТВ в ТАСС со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

Данное мероприятие приурочено к 75-летию начала Сталинградской битвы.

Напомним, что это уже 13 памятный знак, открытый на Мамаевом кургане уроженцам регионов России, погибшим в Сталинградской битве. Ранее на Мамаевом кургане уже были установлены памятники выходцам из Ингушетии, Татарстана, Осетии, Армении, Вологодской, Ростовской областей и некоторых других субъектов РФ.

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