Гречаный: Члены ПСРМ должны находиться в постоянном контакте с людьми

Одним из главных пунктов диалога стала необходимость активизации работы первичек партии в каждом селе. Члены партии должны находиться в постоянном контакте с людьми, — отметила Гречаный.

По ее словам, Партия социалистов это народная партия, а постоянная обратная связь с жителями республики дает возможность узнавать все нужды и надежды граждан для того, чтобы отстаивать их интересы.