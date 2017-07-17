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10:08 (мск), источник: Actualitati.md

Гречаный: Члены ПСРМ должны находиться в постоянном контакте с людьми

Председатель социалистов, в ходе встречи с активом Тараклии, обсудила вопросы подготовки к парламентским выборам.

Источник: Actualitati.md

Одним из главных пунктов диалога стала необходимость активизации работы первичек партии в каждом селе. Члены партии должны находиться в постоянном контакте с людьми, — отметила Гречаный.

По ее словам, Партия социалистов это народная партия, а постоянная обратная связь с жителями республики дает возможность узнавать все нужды и надежды граждан для того, чтобы отстаивать их интересы.

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