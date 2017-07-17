Гречаный: Члены ПСРМ должны находиться в постоянном контакте с людьми
Председатель социалистов, в ходе встречи с активом Тараклии, обсудила вопросы подготовки к парламентским выборам.
Председатель социалистов, в ходе встречи с активом Тараклии, обсудила вопросы подготовки к парламентским выборам.
Одним из главных пунктов диалога стала необходимость активизации работы первичек партии в каждом селе. Члены партии должны находиться в постоянном контакте с людьми, — отметила Гречаный.
По ее словам, Партия социалистов это народная партия, а постоянная обратная связь с жителями республики дает возможность узнавать все нужды и надежды граждан для того, чтобы отстаивать их интересы.