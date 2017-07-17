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10:38 (мск), источник: Вести Иркутск

Пока не курорт. Иркутскую область не включили в список регионов со сборами за отдых

Иркутская область не попадает пока в список регионов с курортными сборами.

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Госдума во втором чтении приняла законопроект, который предусматривает плату за отдых в субъектах курортной зоны. Деньги начнут брать, согласно документу, с 1 мая 2018 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В то же время депутаты решили не расширять список регионов, где проведут эксперимент.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко и исполняющий обязанности главы республики Бурятия Алексей Цыденов обратились к Дмитрию Медведеву. Они попросили включить их регионы в программу тоже. Но не случилось.

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