Пока не курорт. Иркутскую область не включили в список регионов со сборами за отдых
Иркутская область не попадает пока в список регионов с курортными сборами.
Иркутская область не попадает пока в список регионов с курортными сборами.
Госдума во втором чтении приняла законопроект, который предусматривает плату за отдых в субъектах курортной зоны. Деньги начнут брать, согласно документу, с 1 мая 2018 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В то же время депутаты решили не расширять список регионов, где проведут эксперимент.
Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко и исполняющий обязанности главы республики Бурятия Алексей Цыденов обратились к Дмитрию Медведеву. Они попросили включить их регионы в программу тоже. Но не случилось.