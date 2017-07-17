Пока не курорт. Иркутскую область не включили в список регионов со сборами за отдых

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который предусматривает плату за отдых в субъектах курортной зоны. Деньги начнут брать, согласно документу, с 1 мая 2018 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В то же время депутаты решили не расширять список регионов, где проведут эксперимент.