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10:27 (мск), источник: Om1.ru

Омские эсеры обнародовали списки в Горсовет

За место в городском парламенте сразятся спортсмен Нурмаганбетов, действующий депутат Свешникова, экс-парламентарий Оверина и малоизвестные начинающие политики.

Сегодня, 17 июля, стали известны списки кандидатов в Горсовет Омска от «Справедливой России». В партийную двойку лидеров вошли актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко и координатор омских эсеров Владимир Гуселетов.

Списки по одномандатным округам следующие:

№ 1 — Юрий Александров;
№ 2 — Юрий Жицкий;
№ 3 — Игорь Метелев;
№ 4 — Екатерина Назарчук;
№ 5 — Радик Миниханов;
№ 6 — Денис Шумилов;
№ 7 — Наталья Матвеенко;
№ 8 — Владимир Виноградов;
№ 9 — Александр Назаров;
№ 10 — Елена Свешникова;
№ 11 — Владимир Ковалев;
№ 12 — Александр Баранчук;
№ 13 — Ирина Оверина;
№ 14 — Елена Галета;
№ 15 — Владимир Давыдов;
№ 16 — Александр Грамович;
№ 17 — Сергей Владимиров;
№ 18 — Владимир Кулишев;
№ 19 — Илья Гофман;
№ 20 — Кайрат Нурмаганбетов.

Из всего списка публике известны действующий депутат Горсовета Елена Свешникова, экс-парламентарий Заксобрания прошлого созыва Ирина Матвеенко и обладатель Кубка мира по кикбоксингу Кайрат Нурмаганбетов.

А вот список претендентов в региональные группы:

  • В региональную группу № 1 включены Наталья Матвеенко, Юрий Александров, Анжелика Карпухина и Евгений Поюнов;
  • в группу № 2 — Юрий Жицкий, Елена Козлова, Ольга Яковец и Сергей Миньков;
  • в группу № 3 — Игорь Метелев, Кристина Бондарчук, Андрей Быков и Дмитрий Васьков;
  • в группу № 4 — Екатерина Назарчук, Сергей Пахомов, Олег Стрельчик, Александр Иосифов;
  • в группу № 5 — Радик Миниханов, Александр Кравцов, Роман Кожемякин и Елена Сулимко;
  • в группу № 6 — Денис Шумилов, Алексей Чемерилов и Игорь Крюков;
  • в группу № 7 — Дмитрий Гуселетов, Игорь Пасечник и Виктор Степанов;
  • в группу № 8 — Владимир Виноградов, Андрей Верещак и Алексей Сергеев;
  • в группу № 9 — Александр Назаров, Иван Назаров и Илья Закурдаев;
  • в группу № 10 — Елена Свешникова, Максим Демидович, Василий Яковлев и Светлана Майдан;
  • в группу № 11 — Владимир Ковалев, Дмитрий Савин и Антон Проскурин;
  • в группу № 12 — Александр Баранчук, Юлия Радзиевская, Евгений Гребенщиков и Василий Урбан;
  • в группу № 13 — Ирина Оверина и Ольга Шмелева;
  • в группу № 14 — Елена Галета, Галина Плохова и Елена Решетникова;
  • в группу № 15 — Владимир Давыдов, Евгений Ленктис и Константин Ткаченко;
  • в группу № 16 — Александр Грамович, Павел Полещук и Алексий Сенченко;
  • в группу № 17 — Сергей Владимиров и Сергей Красновский и Бакытжан Махамбетова;
  • в группу № 18 — Владимир Кулишев, Юрий Щетинин и Мурат Бекбергенов;
  • в группу № 19 — Илья Гофман, Павел Полудницын, Константин Гуселетов и Вячеслав Маркелов;
  • в группу № 20 — Марат Абдуалинов, Агбай Раисов, Андрей Сухин, Алпысбай Копеев.

В Горсовет Омска пройдут 20 депутатов по спискам и 20 — по одномандатным округам.

Напомним, единороссы и коммунисты уже представили своих кандидатов. Теперь осталось определиться либерал-демократам.

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