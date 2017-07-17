Омские эсеры обнародовали списки в Горсовет

Сегодня, 17 июля, стали известны списки кандидатов в Горсовет Омска от «Справедливой России». В партийную двойку лидеров вошли актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко и координатор омских эсеров Владимир Гуселетов.

Списки по одномандатным округам следующие:

№ 1 — Юрий Александров;

№ 2 — Юрий Жицкий;

№ 3 — Игорь Метелев;

№ 4 — Екатерина Назарчук;

№ 5 — Радик Миниханов;

№ 6 — Денис Шумилов;

№ 7 — Наталья Матвеенко;

№ 8 — Владимир Виноградов;

№ 9 — Александр Назаров;

№ 10 — Елена Свешникова;

№ 11 — Владимир Ковалев;

№ 12 — Александр Баранчук;

№ 13 — Ирина Оверина;

№ 14 — Елена Галета;

№ 15 — Владимир Давыдов;

№ 16 — Александр Грамович;

№ 17 — Сергей Владимиров;

№ 18 — Владимир Кулишев;

№ 19 — Илья Гофман;

№ 20 — Кайрат Нурмаганбетов.

Из всего списка публике известны действующий депутат Горсовета Елена Свешникова, экс-парламентарий Заксобрания прошлого созыва Ирина Матвеенко и обладатель Кубка мира по кикбоксингу Кайрат Нурмаганбетов.

А вот список претендентов в региональные группы:

В региональную группу № 1 включены Наталья Матвеенко, Юрий Александров, Анжелика Карпухина и Евгений Поюнов;

в группу № 2 — Юрий Жицкий, Елена Козлова, Ольга Яковец и Сергей Миньков;

в группу № 3 — Игорь Метелев, Кристина Бондарчук, Андрей Быков и Дмитрий Васьков;

в группу № 4 — Екатерина Назарчук, Сергей Пахомов, Олег Стрельчик, Александр Иосифов;

в группу № 5 — Радик Миниханов, Александр Кравцов, Роман Кожемякин и Елена Сулимко;

в группу № 6 — Денис Шумилов, Алексей Чемерилов и Игорь Крюков;

в группу № 7 — Дмитрий Гуселетов, Игорь Пасечник и Виктор Степанов;

в группу № 8 — Владимир Виноградов, Андрей Верещак и Алексей Сергеев;

в группу № 9 — Александр Назаров, Иван Назаров и Илья Закурдаев;

в группу № 10 — Елена Свешникова, Максим Демидович, Василий Яковлев и Светлана Майдан;

в группу № 11 — Владимир Ковалев, Дмитрий Савин и Антон Проскурин;

в группу № 12 — Александр Баранчук, Юлия Радзиевская, Евгений Гребенщиков и Василий Урбан;

в группу № 13 — Ирина Оверина и Ольга Шмелева;

в группу № 14 — Елена Галета, Галина Плохова и Елена Решетникова;

в группу № 15 — Владимир Давыдов, Евгений Ленктис и Константин Ткаченко;

в группу № 16 — Александр Грамович, Павел Полещук и Алексий Сенченко;

в группу № 17 — Сергей Владимиров и Сергей Красновский и Бакытжан Махамбетова;

в группу № 18 — Владимир Кулишев, Юрий Щетинин и Мурат Бекбергенов;

в группу № 19 — Илья Гофман, Павел Полудницын, Константин Гуселетов и Вячеслав Маркелов;

в группу № 20 — Марат Абдуалинов, Агбай Раисов, Андрей Сухин, Алпысбай Копеев.

В Горсовет Омска пройдут 20 депутатов по спискам и 20 — по одномандатным округам.