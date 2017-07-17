Омские эсеры обнародовали списки в Горсовет
За место в городском парламенте сразятся спортсмен Нурмаганбетов, действующий депутат Свешникова,
За место в городском парламенте сразятся спортсмен Нурмаганбетов, действующий депутат Свешникова,
Сегодня, 17 июля, стали известны списки кандидатов в Горсовет Омска от «Справедливой России». В партийную двойку лидеров вошли актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко и координатор омских эсеров Владимир Гуселетов.
Списки по одномандатным округам следующие:
№ 1 — Юрий Александров;
№ 2 — Юрий Жицкий;
№ 3 — Игорь Метелев;
№ 4 — Екатерина Назарчук;
№ 5 — Радик Миниханов;
№ 6 — Денис Шумилов;
№ 7 — Наталья Матвеенко;
№ 8 — Владимир Виноградов;
№ 9 — Александр Назаров;
№ 10 — Елена Свешникова;
№ 11 — Владимир Ковалев;
№ 12 — Александр Баранчук;
№ 13 — Ирина Оверина;
№ 14 — Елена Галета;
№ 15 — Владимир Давыдов;
№ 16 — Александр Грамович;
№ 17 — Сергей Владимиров;
№ 18 — Владимир Кулишев;
№ 19 — Илья Гофман;
№ 20 — Кайрат Нурмаганбетов.
Из всего списка публике известны действующий депутат Горсовета Елена Свешникова,
А вот список претендентов в региональные группы:
В Горсовет Омска пройдут 20 депутатов по спискам и 20 — по одномандатным округам.
Напомним, единороссы и коммунисты уже представили своих кандидатов. Теперь осталось определиться