Экс-депутат облдумы Александр Кузнецов победил на довыборах в Балтийске

Экс-депутат областной думы Александр Кузнецов победил на довыборах в Балтийске, сообщает пресс-службе регионального Избиркома.

Дополнительные выборы в местные советы депутатов на двух избирательных округах в Балтийском муниципальном районе (в самом Балтийске и в Приморском городском поселении) прошли 16 июля. Вакантны там было по одному мандату.

По одномандатному избирательному округу № 5 победу одержал Александр Кузнецов, выдвинутый региональным отделением партии «Партия роста». За него проголосовало 58,40% избирателей от общего числа проголосовавших.

На дополнительных выборах депутата городского Совета депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» по одномандатному избирательному округу № 9 Игорь Коваль, выдвинутый Балтийским местным отделением партии «Единая Россия». Он набрал 96,88% голосов.