Лукашенко: в современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии

Источник: AP 2017

17 июля, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с министрами иностранных дел государств — членов ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

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«В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии. Именно дипломаты должны продемонстрировать свои умения, чтобы, образно выражаясь, не дать ни малейшей возможности прибегать к силовому решению спорных вопросов», — заявил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, задача дипломатии — создать предпосылки для сближения позиций всех заинтересованных сторон и выработки согласованных подходов. «Только на основе консолидации усилий можно действительно эффективно противостоять общемировым вызовам и угрозам. Поэтому приоритетом председательства Беларуси в ОДКБ определено качественное усиление влияния нашей Организации на международной арене», — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что за время существования ОДКБ создана многофункциональная структура, имеющая действенный инструментарий эффективного противодействия современным вызовам и угрозам. «Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Ситуация в мире тревожная, поэтому необходимо уделять самое пристальное внимание вопросам безопасности наших государств. При этом не только с военной точки зрения, но и с политической», — сказал Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что наблюдается расширение географии и сфер столкновений интересов как отдельных стран, так и целых коалиций, ослабляются общепризнанные инструменты поддержания международного мира и безопасности. «Как следствие — множатся попытки нарушения баланса сил», — отметил глава государства.