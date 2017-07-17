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10:42 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: в современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии

«В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии. Именно дипломаты должны продемонстрировать свои умения, чтобы, образно выражаясь, не дать ни малейшей возможности прибегать к силовому решению спорных вопросов», — заявил глава государства. По словам Александра Лукашенко, задача дипломатии — создать предпосылки для сближения позиций всех заинтересованных сторон и выработки согласованных подходов.

Источник: AP 2017

17 июля, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с министрами иностранных дел государств — членов ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

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«В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии. Именно дипломаты должны продемонстрировать свои умения, чтобы, образно выражаясь, не дать ни малейшей возможности прибегать к силовому решению спорных вопросов», — заявил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, задача дипломатии — создать предпосылки для сближения позиций всех заинтересованных сторон и выработки согласованных подходов. «Только на основе консолидации усилий можно действительно эффективно противостоять общемировым вызовам и угрозам. Поэтому приоритетом председательства Беларуси в ОДКБ определено качественное усиление влияния нашей Организации на международной арене», — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что за время существования ОДКБ создана многофункциональная структура, имеющая действенный инструментарий эффективного противодействия современным вызовам и угрозам. «Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Ситуация в мире тревожная, поэтому необходимо уделять самое пристальное внимание вопросам безопасности наших государств. При этом не только с военной точки зрения, но и с политической», — сказал Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что наблюдается расширение географии и сфер столкновений интересов как отдельных стран, так и целых коалиций, ослабляются общепризнанные инструменты поддержания международного мира и безопасности. «Как следствие — множатся попытки нарушения баланса сил», — отметил глава государства.

Президент сказал, что недавно встречался с министрами обороны и секретарями советов безопасности государств — членов ОДКБ: «Мы детально обсудили и наметили направления, на которых важно сегодня акцентировать внимание c точки зрения укрепления военной составляющей Организации, консолидации силовых мер в сфере противодействия острейшим вызовам современности, среди которых терроризм, наркотрафик, нелегальная миграция, торговля людьми, киберпреступность».

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