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11:45 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Депутатам Заксобрания Приморья предлагают уменьшать ежемесячное содержание за прогулы

Парламентарии обязаны посещать не только заседания ЗС ПК, комитетов и комиссий, в состав которых входят, но и другие плановые мероприятия.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 июля, PrimaMedia.

Очередные изменения в краевой закон «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края» относительно встреч с избирателями и ответственности за неучастие в плановой работе парламента предложил комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

На заседании комитета депутаты рассмотрели и поддержали в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Приморского края «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края».

Как сообщил председатель комитета Дмитрий Новиков, законопроект предусматривает два блока изменений. Первый связан с изменениями федерального законодательства, которые касаются проведения публичных мероприятий.

«Не является секретом, что очень часто под встречи депутатов со своими избирателями маскируют различные митинги и акции протеста, поскольку законодательство в отношении общественных мероприятий достаточно суровое. Поэтому федеральный законодатель меняет федеральный закон в этой части, и мы приводим в соответствие и наши законы», — сказал Дмитрий Новиков.

Законопроект, в частности, предусматривает, что встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях. При этом их проведение не должно повлечь за собой нарушение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется, но депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

В соответствии с проектом закона, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов всех уровней власти с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

Второй блок изменений в краевой закон «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края» подготовлены по результатам правоприменительной практики, и как отметил Дмитрий Новиков, касаются внутренней дисциплины в краевом парламенте.

Для депутатов Законодательного собрания, работающих на постоянной основе, и лично не участвующих без уважительных причин в работе краевого парламента, предлагается установить ответственность в виде уменьшения ежемесячного денежного содержания на 1/6 за каждое пропущенное мероприятие.

Обязательными к посещению являются не только заседания Законодательного собрания, комитетов и комиссий, в состав которых депутат входит, но и иные мероприятия, проводимые в Законодательном собрании. Речь идет о совещаниях председателя краевого парламента с депутатами, заседаниях совета Законодательного собрания, учебе депутатов, плановых мероприятиях, а также тех, которые проводятся по решению совета.

Решение о признании причины отсутствия депутата уважительной (неуважительной) будет приниматься комитетом Законодательного собрания по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания. В числе уважительных причин согласно законопроекту: направление в служебную командировку за пределы Приморского края председателем Законодательного собрания или по основному месту работы, нахождение в очередном оплачиваемом отпуске по основному месту работы, временная нетрудоспособность, обстоятельства непреодолимой силы или иные обстоятельства, препятствующие работе депутата.

По решению комитета проект закона «О внесении изменений в Закон Приморского края «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края» будет вынесен на очередное заседание краевого парламента для рассмотрения в первом чтении.

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