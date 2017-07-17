Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
10 трагических и странных смертей во время секса
"Никто по пути не помог": россиянка о нападении на нее на курорте
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Какие серьги в моде этим летом (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
СМИ: Кобзона возмутил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Эксперты США оценили новейший пистолет для спецназа РФ – СМИ
РФ не сможет построить новый авианосец – СМИ США
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
11:03 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На выборах губернатора Прикамья применят QR-кодирование

ПЕРМЬ, 17 июля, ФедералПресс. Избирком Прикамья решил применить на выборах губернатора региона протоколы участковых избирательных комиссий с машиночитаемым QR-кодом. Они будут использоваться на всех УИК, за исключением 94, где будут использоваться КОИБы, сообщает пресс-служба ИКПК.

При использовании технологии QR-кода в итоговых протоколах УИК значительно снижается время на подведение итогов голосования: данные считываются с кода автоматически. При этом сохранена вся процедура контроля за процессов ввода данных и проверки контрольных соотношений.

Технология также позволяет исключить ошибки как при составлении самого итогового протокола в УИК, так и при введении итогов выборов в систему ГАС «Выборы». QR-кодирование также упрощает процедуру выдачи протоколов голосования наблюдателям, а также обработку и передачу данных, содержащихся в них.

Все вместе достоинства технологии направлены на повышение открытости процесса подведения итогов выборов. «Мы провели тестирование этой технологии на местных выборах в апреле. Массово же, по всему краю, QR-кодирование будет применяться впервые», — сообщили «ФедералПресс» в краевом избиркоме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Золотая гора – показатель нашего отношения к исторической памяти»
Курды заявили, что главарь ИГ жив и находится в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь