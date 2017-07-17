На выборах губернатора Прикамья применят QR-кодирование

При использовании технологии QR-кода в итоговых протоколах УИК значительно снижается время на подведение итогов голосования: данные считываются с кода автоматически. При этом сохранена вся процедура контроля за процессов ввода данных и проверки контрольных соотношений.

Технология также позволяет исключить ошибки как при составлении самого итогового протокола в УИК, так и при введении итогов выборов в систему ГАС «Выборы». QR-кодирование также упрощает процедуру выдачи протоколов голосования наблюдателям, а также обработку и передачу данных, содержащихся в них.