На выборах губернатора Прикамья применят QR-кодирование
ПЕРМЬ, 17 июля, ФедералПресс. Избирком Прикамья решил применить на выборах губернатора региона протоколы участковых избирательных комиссий с машиночитаемым
ПЕРМЬ, 17 июля, ФедералПресс. Избирком Прикамья решил применить на выборах губернатора региона протоколы участковых избирательных комиссий с машиночитаемым
При использовании технологии
Технология также позволяет исключить ошибки как при составлении самого итогового протокола в УИК, так и при введении итогов выборов в систему ГАС «Выборы».
Все вместе достоинства технологии направлены на повышение открытости процесса подведения итогов выборов. «Мы провели тестирование этой технологии на местных выборах в апреле. Массово же, по всему краю,