Экс-замминистра экономического развития Красноярского края вернули в СИЗО

Источник: AP 2017

Экс-замминистра экономического развития и региональной политики Красноярского края Надежду Маршалкину снова отправили в СИЗО. Такое решение принял Советский районный суд Красноярска.

Напомним, по ходатайству адвоката экс-чиновницу 19 июня перевели под домашний арест, однако прокуратура оспорила данное решение. По некоторым данным, причиной стали угрозы старшей дочери обвиняемой в адрес одного из свидетелей по делу. В итоге Надежда Маршалкина вернется в СИЗО. Женщина находится под стражей уже 1 год 9 месяцев.

Напомним, уголовное дело в отношении Маршалкиной было передано в Советский районный суд 6 июня. Предварительное слушание началось 16 июня и проходило в закрытом режиме.

Ранее следователи заявляли, что Маршалкина специально меняет адвокатов, затягивая расследование. Кроме того, по данным ряда СМИ, бывшая чиновница после выхода на свободу могла скрыться в Израиле.

Напомним, Надежда Маршалкина была задержана 27 октября 2015 года. Чиновнице предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса — «получение взятки», «фальсификация реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета» и «злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством о ценных бумагах».

По данным следствия, в 2013 году Маршалкина предложила руководителю крупной коммерческой организации, который оказался ее знакомым, дать ей взятку в размере 10% от стоимости госконтрактов по строительству ГЭС — это около 17 млн рублей. Такую же долю она потребовала от контракта по строительству объектов на железнодорожной линии Карабула — Ярки. Эта сумма была равна 55 млн рублей.

Было допрошено около 140 свидетелей, назначено и проведено около 40 судебных экспертиз. Материалы дела составляют 46 томов.