Экс-замминистра экономического развития Красноярского края вернули в СИЗО
Ранее следователи заявляли, что Маршалкина специально меняет адвокатов.
Ранее следователи заявляли, что Маршалкина специально меняет адвокатов.
Напомним, по ходатайству адвоката
Напомним, уголовное дело в отношении Маршалкиной было передано в Советский районный суд 6 июня. Предварительное слушание началось 16 июня и проходило в закрытом режиме.
Ранее следователи заявляли, что Маршалкина специально меняет адвокатов, затягивая расследование. Кроме того, по данным ряда СМИ, бывшая чиновница после выхода на свободу могла скрыться в Израиле.
Напомним, Надежда Маршалкина была задержана 27 октября 2015 года. Чиновнице предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса — «получение взятки», «фальсификация реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета» и «злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством о ценных бумагах».
По данным следствия, в 2013 году Маршалкина предложила руководителю крупной коммерческой организации, который оказался ее знакомым, дать ей взятку в размере 10% от стоимости госконтрактов по строительству ГЭС — это около 17 млн рублей. Такую же долю она потребовала от контракта по строительству объектов на железнодорожной линии Карабула — Ярки. Эта сумма была равна 55 млн рублей.
Было допрошено около 140 свидетелей, назначено и проведено около 40 судебных экспертиз. Материалы дела составляют 46 томов.
В ноябре 2015 года Маршалкина покинула свою должность «в связи с утратой доверия». Бывший руководитель администрации президента Сергей Иванов назвал «дело Маршалкиной» одним из самых крупных коррупционных дел, выявленных в регионах России.