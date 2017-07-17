Администрация Нижнего Новгорода планирует 20 июля выбрать перевозчиков по трем новым маршрутам №№ 49, 29 и 86

Администрация Нижнего Новгорода планирует выбрать перевозчиков по трем новым маршрутам №№ 49, 29 и 86 20 июля. Как сообщил после оперативного совещания при главе горадминистрации 17 июля директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Александр Голофастов, 20 июля будут подведены итоги торгов.

По его словам, маршрут № 49 будет проходить от ул. Космической до ул. Карла Маркса и Мещерского озера, № 29 от Красного Сормова до Щербинок и № 86 от микрорайона «Седьмое небо» до Щербинок.

Согласно проекту контракта, перевозчики смогут выйти на маршруты в течение 60 дней со дня подписания контракта.

Как сообщалось ранее, УФАС признало необоснованной жалобу частных перевозчиков на проведение торгов по шести новым маршрутам в Нижнем Новгороде.

На первый конкурс на новые маршруты заявились порядка 11 юридических лиц. В настоящее время 5 из 6 новых маршрутов уже вышли в рейс.