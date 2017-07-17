Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Кофе продлевает жизнь
У Кадырова спросили, считает ли он США врагом России
Названы самые комфортные для жизни российские города
Какие серьги в моде этим летом (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
СМИ: Кобзона возмутил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: Киев объяснил, зачем стране требуется гуманитарная помощь
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Эксперты США оценили новейший пистолет для спецназа РФ – СМИ
РФ не сможет построить новый авианосец – СМИ США
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
11:40 (мск), источник: СуперОмск

В Омске объявили конкурс на должность главы фонда капремонта

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области объявило о проведении открытого конкурса на замещение вакантной должности руководителя Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Прием документов от соискателей в региональном Минстрое будет проводиться с 18 июля по 21 августа. Среди требований к претендентам значится наличие высшего образования и квалификации по специальности «строительство», «юриспруденция» или «экономика», а также опыт работы в строительстве или ЖКХ не менее 5 лет, три из которых — на руководящей должности в этой сфере.

Конкурс будет проходить в два этапа. Сначала 6 сентября кандидатам предстоит пройти онлайн-тестирование из 167 вопросов, ориентированных на проверку знаний федерального и областного законодательства. Право подведения итогов экзамена закреплено за Минстроем РФ. Участники испытаний, набравшие от 45 до 50 баллов, будут допущены ко второму этапу — собеседованию. Его в этот же день будет проводить комиссия регионального минстроя. По итогам двух этапов конкурса определится победитель, который и возглавит фонд капремонта. С руководителем будет заключен трехлетний трудовой договор.

Известно, что нынешний и.о. главы фонда капремонта Дмитрий Карась намерен участвовать в конкурсе.

Напомним, предыдущий глава фонда капремонта Александр Рудюк, руководивший им с 2015 года, ушел в отставку в конце марта. Официальной причиной было названо увольнение по собственному желанию, однако на кадровые перестановки могли повлиять многочисленные претензии к работе руководства фонда со стороны собственников и региональных властей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Курды заявили, что главарь ИГ жив и находится в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь