В Омске объявили конкурс на должность главы фонда капремонта

Прием документов от соискателей в региональном Минстрое будет проводиться с 18 июля по 21 августа. Среди требований к претендентам значится наличие высшего образования и квалификации по специальности «строительство», «юриспруденция» или «экономика», а также опыт работы в строительстве или ЖКХ не менее 5 лет, три из которых — на руководящей должности в этой сфере.

Конкурс будет проходить в два этапа. Сначала 6 сентября кандидатам предстоит пройти онлайн-тестирование из 167 вопросов, ориентированных на проверку знаний федерального и областного законодательства. Право подведения итогов экзамена закреплено за Минстроем РФ. Участники испытаний, набравшие от 45 до 50 баллов, будут допущены ко второму этапу — собеседованию. Его в этот же день будет проводить комиссия регионального минстроя. По итогам двух этапов конкурса определится победитель, который и возглавит фонд капремонта. С руководителем будет заключен трехлетний трудовой договор.

Известно, что нынешний и.о. главы фонда капремонта Дмитрий Карась намерен участвовать в конкурсе.