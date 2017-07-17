В Омске объявили конкурс на должность главы фонда капремонта
Министерство строительства и
Министерство строительства и
Прием документов от соискателей в региональном Минстрое будет проводиться с 18 июля по 21 августа. Среди требований к претендентам значится наличие высшего образования и квалификации по специальности «строительство», «юриспруденция» или «экономика», а также опыт работы в строительстве или ЖКХ не менее 5 лет, три из которых — на руководящей должности в этой сфере.
Конкурс будет проходить в два этапа. Сначала 6 сентября кандидатам предстоит пройти
Известно, что нынешний и.о. главы фонда капремонта Дмитрий Карась намерен участвовать в конкурсе.
Напомним, предыдущий глава фонда капремонта Александр Рудюк, руководивший им с 2015 года, ушел в отставку в конце марта. Официальной причиной было названо увольнение по собственному желанию, однако на кадровые перестановки могли повлиять многочисленные претензии к работе руководства фонда со стороны собственников и региональных властей.