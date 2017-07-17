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12:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация отказалась от идеи закупки электробусов

Администрация Нижнего Новгорода сочла затратной идею закупки электробусов. Об этом директор департамента транспорта Александр Голофастов сообщил журналистам 17 июля 2017 года.

По его словам, одна единица такого транспорта стоит около 25 млн рублей, а станция подзарядки — 35 млн рублей. При этом заряда электробуса хватает на 12−20 км в зависимости от загрузки.

«Я ездил в Минск, на завод “Белкоммунмаш”, посмотрел на эту машину. Она, конечно, очень интересная, но это, можно сказать, машина будущего. У них в Минске ходит пока только один такой электробус. Пока неизвестно, как он будет эксплуатироваться зимой, кроме того, он не любит крутые подъемы», — отметил Голофастов.

Он добавил, что пока закупать электробусы нецелесообразно из-за высокой стоимости инфраструктуры. При этом Голофастов добавил, что город заинтересовался троллейбусами с автономным ходом, которые также производит «Белкоммунмаш», и предложил руководству предприятия представить такой троллейбус на выставке в Нижнем Новгороде в сентябре.

Напомним, в апреле 2017 года глава горадминистрации Сергей Белов заявлял о том, что муниципалитет рассматривает возможность закупки экологически приоритетного транспорта — электробусов.

СПРАВКА

Электробус (электрический автобус) — автономное безрельсовое механическое транспортное средство, предназначенное для пассажиров, движимое с помощью тягового электропривода, электрическая энергия для которого запасается или хранится на борту в накопителе. Первый российский электробус был разработан в 2011 году инжиниринговой компанией Drive Electro на базе НефАЗ-5299 по заказу ООО «Лиотех» для нужд госкорпорации Росатом.

Также существует электробус производства ОАО «Белкоммунмаш» — троллейбус модели 43303 — это трехосный сочлененный низкопольный троллейбус с транзисторной системой управления на IGBT-модулях. Данная модель может быть оснащена дизель-генераторной установкой или накопителями энергии, которые обеспечат автономный ход и позволят эксплуатировать троллейбус на маршрутах как с контактной сетью, так и без нее.

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