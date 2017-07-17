Нижегородская администрация отказалась от идеи закупки электробусов

По его словам, одна единица такого транспорта стоит около 25 млн рублей, а станция подзарядки — 35 млн рублей. При этом заряда электробуса хватает на 12−20 км в зависимости от загрузки.

«Я ездил в Минск, на завод “Белкоммунмаш”, посмотрел на эту машину. Она, конечно, очень интересная, но это, можно сказать, машина будущего. У них в Минске ходит пока только один такой электробус. Пока неизвестно, как он будет эксплуатироваться зимой, кроме того, он не любит крутые подъемы», — отметил Голофастов.

Он добавил, что пока закупать электробусы нецелесообразно из-за высокой стоимости инфраструктуры. При этом Голофастов добавил, что город заинтересовался троллейбусами с автономным ходом, которые также производит «Белкоммунмаш», и предложил руководству предприятия представить такой троллейбус на выставке в Нижнем Новгороде в сентябре.

Напомним, в апреле 2017 года глава горадминистрации Сергей Белов заявлял о том, что муниципалитет рассматривает возможность закупки экологически приоритетного транспорта — электробусов.

СПРАВКА

Электробус (электрический автобус) — автономное безрельсовое механическое транспортное средство, предназначенное для пассажиров, движимое с помощью тягового электропривода, электрическая энергия для которого запасается или хранится на борту в накопителе. Первый российский электробус был разработан в 2011 году инжиниринговой компанией Drive Electro на базе НефАЗ-5299 по заказу ООО «Лиотех» для нужд госкорпорации Росатом.