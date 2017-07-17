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12:03 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области урезали дополнительный отпуск опытным чиновникам

Губернатор Виктор Назаров утвердил изменения в областной закон о зарплате и отпусках чиновников, работающих в муниципальных районах.

Ранее предусматривалось, что служащим предоставляются дополнительные дни к отпуску, исходя из выслуги лет, но не более 15 дней. Теперь же этот лимит урезали до 10. Если сотрудник проработал 1−5 лет, то бонус составит 1 день, от 5 до 10 лет — 5 дней, от 10 до 15 лет — 7 дней, а для максимальной прибавки нужно проработать более 15 лет.

Такой порядок вступит в силу через 75 дней после официального опубликования закона.

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