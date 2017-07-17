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13:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

На пять претендентов на пост мэра Жигаловского района двое — с погашенной судимостью

На пост мэра Жигаловского района, выборы которого пройдут 10 сентября 2017 года, претендуют пять кандидатов, по данным, размещённым на 17 июля на сайте избирательной комиссии Иркутской области.

Из них два кандидата имеют погашенные судимости. Нынешний мэр Игорь Федоровский, которого намерена выдвинуть партия «Единая Россия», пока документы не подал.

Итак, стать мэром желают самовыдвиженцы заместитель директора школы № 1 Николай Безродных, врач-стоматолог районной больницы Айк Товмасян (две погашенные судимости), работник администрации Тутурского муниципального образования Максим Тюменцем, директор мебельного салона в Жигалово Олег Ухов (одна погашенная судимость). Иркутское региональное отделение ЛДПР выдвинуло технического директора ООО Торговая компания ПромКомплект плюс Александра Ситникова.

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