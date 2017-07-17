Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 июля, PrimaMedia.

Третий созыв Молодежного правительства сформирован в Приморье. В его состав вошли 16 активистов, имеющих опыт в реализации масштабных проектов. Как сообщили ИА PrimaMedia в департаменте по делам молодежи, структура Молодежного правительства максимально приближена к действующей организационной структуре органов исполнительной власти края.

«В состав третьего созыва вошли активные ребята, которые уже имеют опыт в реализации масштабных молодежных проектов — патриотических, экологических, социальных. Это молодые люди со всей территории Приморского края — представители разных возрастов и социальных групп. Большинство участников Молодежного правительства — практикующие преподаватели, ученые, студенты или выпускники вузов», — отметил директор департамента Александр Кайданович.

Так, например, в состав совета вошли учитель английского языка Лилит Арутюнян, представители Ассоциации молодежных правительств РФ, студенты Российской таможенной академии Виктория Сердюк и Дмитрий Никитин.

Отметим, что по итогам IX Съезда Ассоциации Молодежных правительств России, Приморский край вошел в ТОП-10 лучших молодежных совещательных структур страны и получил диплом в номинации «За вклад в развитие Ассоциации». Также на Съезде состоялось переизбрание координаторов по Федеральным округам. Председатель молодежного правительства Приморского края Вероника Сипачёва стала новым координатором молодежных правительств Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе.

За два года деятельности ребята реализовали более 40 социально-значимых проектов в Приморском крае, среди которых: третий Дальневосточный молодежный экологический кинофестиваль EcoMovie, патриотический проект «Дорогами памяти», проект «Российская школа политики. Приморский край», «Солдатская набережная» и другие.

По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, участники молодежного правительства помогают более опытным коллегам решать актуальные вопросы жизни края.