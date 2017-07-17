Третий созыв Молодежного правительства сформирован в Приморье
В его состав вошли 16 активистов, имеющих опыт в реализации масштабных проектов.
В его состав вошли 16 активистов, имеющих опыт в реализации масштабных проектов.
Владивосток, 17 июля, PrimaMedia.
Третий созыв Молодежного правительства сформирован в Приморье. В его состав вошли 16 активистов, имеющих опыт в реализации масштабных проектов. Как сообщили ИА PrimaMedia в департаменте по делам молодежи, структура Молодежного правительства максимально приближена к действующей организационной структуре органов исполнительной власти края.
«В состав третьего созыва вошли активные ребята, которые уже имеют опыт в реализации масштабных молодежных проектов — патриотических, экологических, социальных. Это молодые люди со всей территории Приморского края — представители разных возрастов и социальных групп. Большинство участников Молодежного правительства — практикующие преподаватели, ученые, студенты или выпускники вузов», — отметил директор департамента Александр Кайданович.
Так, например, в состав совета вошли учитель английского языка Лилит Арутюнян, представители Ассоциации молодежных правительств РФ, студенты Российской таможенной академии Виктория Сердюк и Дмитрий Никитин.
Отметим, что по итогам IX Съезда Ассоциации Молодежных правительств России, Приморский край вошел в ТОП-10 лучших молодежных совещательных структур страны и получил диплом в номинации «За вклад в развитие Ассоциации». Также на Съезде состоялось переизбрание координаторов по Федеральным округам. Председатель молодежного правительства Приморского края Вероника Сипачёва стала новым координатором молодежных правительств Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе.
За два года деятельности ребята реализовали более 40
По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, участники молодежного правительства помогают более опытным коллегам решать актуальные вопросы жизни края.
«Приход молодежи во власть — очень позитивная тенденция. У вас есть новые идеи, интересные проекты, вы хотите и можете изменить нашу страну к лучшему, а не только заботитесь о собственном благосостоянии. В Приморье уже четвертый год подряд работает Молодежное правительство — ребята на добровольных началах помогают решать стратегические задачи развития края», — считает глава региона.