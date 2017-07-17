Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
Скончалась автор романов об Анжелике Анн Голон
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Какие серьги в моде этим летом (фото)
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
СМИ: Кобзона возмутил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: Борис Корчевников спасает Евгения Осина
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Эксперты США оценили новейший пистолет для спецназа РФ – СМИ
РФ не сможет построить новый авианосец – СМИ США
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12:13 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Третий созыв Молодежного правительства сформирован в Приморье

В его состав вошли 16 активистов, имеющих опыт в реализации масштабных проектов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 июля, PrimaMedia.

Третий созыв Молодежного правительства сформирован в Приморье. В его состав вошли 16 активистов, имеющих опыт в реализации масштабных проектов. Как сообщили ИА PrimaMedia в департаменте по делам молодежи, структура Молодежного правительства максимально приближена к действующей организационной структуре органов исполнительной власти края.

«В состав третьего созыва вошли активные ребята, которые уже имеют опыт в реализации масштабных молодежных проектов — патриотических, экологических, социальных. Это молодые люди со всей территории Приморского края — представители разных возрастов и социальных групп. Большинство участников Молодежного правительства — практикующие преподаватели, ученые, студенты или выпускники вузов», — отметил директор департамента Александр Кайданович.

Так, например, в состав совета вошли учитель английского языка Лилит Арутюнян, представители Ассоциации молодежных правительств РФ, студенты Российской таможенной академии Виктория Сердюк и Дмитрий Никитин.

Отметим, что по итогам IX Съезда Ассоциации Молодежных правительств России, Приморский край вошел в ТОП-10 лучших молодежных совещательных структур страны и получил диплом в номинации «За вклад в развитие Ассоциации». Также на Съезде состоялось переизбрание координаторов по Федеральным округам. Председатель молодежного правительства Приморского края Вероника Сипачёва стала новым координатором молодежных правительств Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе.

За два года деятельности ребята реализовали более 40 социально-значимых проектов в Приморском крае, среди которых: третий Дальневосточный молодежный экологический кинофестиваль EcoMovie, патриотический проект «Дорогами памяти», проект «Российская школа политики. Приморский край», «Солдатская набережная» и другие.

По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, участники молодежного правительства помогают более опытным коллегам решать актуальные вопросы жизни края.

«Приход молодежи во власть — очень позитивная тенденция. У вас есть новые идеи, интересные проекты, вы хотите и можете изменить нашу страну к лучшему, а не только заботитесь о собственном благосостоянии. В Приморье уже четвертый год подряд работает Молодежное правительство — ребята на добровольных началах помогают решать стратегические задачи развития края», — считает глава региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Крылья Приморья: хроники аэродрома Золотой Долины
Курды заявили, что главарь ИГ жив и находится в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь