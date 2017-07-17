Кандидатов в свердловские губернаторы расставили по местам
Выставка с участием президента обеспечила главе региона почти 15 тысяч упоминаний в СМИ.
Выставка с участием президента обеспечила главе региона почти 15 тысяч упоминаний в СМИ.
Лидер Свердловской области Евгений Куйвашев по итогам трех месяцев предвыборной гонки укрепил свое лидерство в неофициальных рейтингах. Как передает 17 июля корреспондент «АиФ-Урал», на втором месте в
По данным проекта «Губернатор Свердловской области», первое место в
Первое место в медиарейтинге занял Евгений Куйвашев. Средства массовой информации упомянули его 14357 раз за период с 16 марта по 17 июля. Значительная часть положительных упоминаний связана с проведением «Иннопрома» и визитом на него президента Владимира Путина. Первое место в экспертном рейтинге также досталось Евгению Куйвашеву (128 баллов). Все остальные кандидаты набрали крайне низкое количество баллов.