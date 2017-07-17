Кандидатов в свердловские губернаторы расставили по местам

Лидер Свердловской области Евгений Куйвашев по итогам трех месяцев предвыборной гонки укрепил свое лидерство в неофициальных рейтингах. Как передает 17 июля корреспондент «АиФ-Урал», на втором месте в онлайн-голосовании оказался представитель КПРФ Алексей Парфенов, замкнул тройку депутат гордумы Екатеринбурга, выдвинутый РППС Дмитрий Сергин.

По данным проекта «Губернатор Свердловской области», первое место в онлайн-голосовании занял Евгений Куйвашев (1311 голос), второе — Алексей Парфёнов (1274 голосов), третье — депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (825 голосов). При этом за Сергина выступают екатеринбуржцы (92,24% всех отданных за него голосов), а за Куйвашева — население малых городов Свердловской области (за него проголосовали 78,88% жителей глубинки).