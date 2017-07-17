Киев направил в МИД Белоруссии ноту из-за трейлера фильма «Крым»

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Посольство Украины в Минске направило в белорусское внешнеполитическое ведомство ноту из-за показа в городских кинотеатрах трейлера российского фильма «Крым», сообщили в понедельник в украинской дипмиссии.
«Такая нота передана в МИД Белоруссии в пятницу», — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы посольства, добавив, что пока ответа от белорусской стороны не получено.
На прошлой неделе в минских кинотеатрах начали показывать трейлер российской драмы «Крым», основанной на событиях 2014 года. Картина была снята при поддержке правительственного «Фонда кино». В российский прокат фильм выйдет в конце сентября, в минском, как ожидается, может появиться осенью.
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