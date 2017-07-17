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14:23 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградская область и Хабаровский край расширяют сотрудничество

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Источник: РИАЦ

Этот документ позволит вывести межрегиональное сотрудничество между Волгоградом и Хабаровском на новый уровень.

— Мы придаем значимую роль межрегиональному сотрудничеству. Уверен, что наши предприятия найдут себе партнеров в Хабаровском крае, что положительно скажется на экономике регионов, — отметил Андрей Бочаров.

Среди наиболее значимых из запланированных мероприятий — установление деловых контактов между субъектами предпринимательства, развитие взаимных поставок товаров и промышленной продукции. Запланирован обмен научно-практическим опытом работы по совершенствованию организации медицинской помощи; обмен информацией по правоприменительной практике СУДов; обмен опытом работы по внедрению новых технологий в производстве.

Сотрудничество с Хабаровским краем позволит также расширить рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Волгоградской области, наладить взаимодействие с сетевыми компаниями, представленными в дальневосточном регионе.

Глава Хабаровского края также отметил важность сотрудничества между двумя регионами и пригласил делегацию Волгоградской области принять участие в форуме ассамблея народов Хабаровского края.

— Нам есть чему поучиться у Волгоградской области, например, в вопросах развития АПК, — отметил Вячеслав Шпорт. — У вашего региона большой успешный опыт рискованного земледелия. Мы могли бы организовать обмен в сферах культуры и туризма, показать волгоградцам чудесные Шантарские острова. Мы могли бы обмениваться трудовыми ресурсами. В соглашении прописана работа по всем направлениям. Совместно два региона могли бы принять участие в реализации федеральной программы «Дальневосточный гектар».

Он также напомнил, что жители и власти Волгоградской области приняли деятельное участие при оказании помощи жителям края, которые пострадали от наводнения. Теперь у двух регионов есть еще одно связующее звено — памятный знак Дальневосточникам -жителям Хабаровского края, участникам Сталинградской битвы, открытый сегодня на Мамаевом кургане.

Отметим, два региона уже сейчас связывают различные проекты, налажена взаимная поставка товаров и промышленной продукции. Так, объем кооперационных поставок между регионами за период с 2015 по 1 квартал 2017 года составил более 300 миллионов рублей.

В Хабаровском крае находятся базовые предприятия авиастроительного сектора, с которыми уже работают волгоградские компании, например, «ПО Аквамаш» поставляет продукцию для концерна «Сухой».

По словам руководителя ООО «Производственное объединение «Аквамаш» Андрея Конина, этот здорово, когда регионы работают друг с другом. У нас в принципе все заводы, входящие в корпорацию, активно привлекают подрядчиков. Так как продукция является наукоемкой, то очень важно, что сотрудничество межрегиональное, а зачастую и международное. «Мы в 2014 году начали делать детали для самолетов «Сухой СуперДжет» по заказу авиационного завода имени Ю. А. Гагарина, — говорит он, — и с тех пор только расширяем наше сотрудничество с заводом. Сейчас мы являемся поставщиком как по гражданской тематике, так и по военной. Все это время объем производимых работ по заказу этого предприятия, которое находится в Хабаровском крае, растет.

Кроме того, с Хабаровским краем сотрудничают «Волгоградский завод спецмашиностроения», «Вопгоградпромпроект», «НПО «Сплав-ти», «Волжский трубный завод», «Волма», «Изопан Рус». И компании намерены расширять свое присутствие в регионе.

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