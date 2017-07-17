Кремль ответил на выдвигаемые США условия по возврату дипсобственности
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемым выдвижение Вашингтоном
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемым выдвижение Вашингтоном
Ранее высокопоставленный чиновник в Белом доме сообщил РИА Новости, что США не намерены возвращать дипломатическую собственность России, доступ к которой был заблокирован еще при администрации предыдущего президента Барака Обамы, без получения «чего-то взамен».
«Мы уже отмечали, что считаем абсолютно неприемлемым
«Контакты происходят по линии внешнеполитических ведомств. Кремль, естественно, как таковой, не принимает участие. Хотя, вы знаете, этот вопрос также ставился достаточно однозначно президентом (Владимиром) Путиным в ходе беседы с президентом (Дональдом) Трампом в Гамбурге», — подчеркнул Песков.
Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций