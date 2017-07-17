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14:17 (мск), источник: РИА Новости

Евродепутат направила Могерини запрос о шенгенских визах для крымчан

ТАЛЛИН, 17 июл — РИА Новости, Николай Адашкевич. Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом направила главе дипломатии ЕС Федерике Могерини запрос с вопросом о том, каким образом жители Крыма могут получить шенгенские визы.

Источник: РИА "Новости"

«Более 90% крымчан получили российское гражданство после событий 2014 года, учитывая, что де-факто полуостров находится под эффективным контролем России. Эти лица не могут получать шенгенские визы в посольствах, работающих в Киеве, в связи с отсутствием всех необходимых документов (украинского вида на жительство и т. д.). Большинство людей в Крыму больше не имеют действующих украинских паспортов. Да и поездка в Киев — это очень сложно, потому что у Крыма нет с ним адекватной системы транспортного сообщения», — говорится в запросе.

Тоом попросила главу европейской дипломатии ответить, можно ли в посольствах в Москве или Киеве получить шенгенскую визу в выданный в Крыму российский паспорт и есть ли исключения по гуманитарным соображениям. Она также спросила, планируется ли пересмотреть политику выдачи шенгенских виз жителям Крыма.

По мнению евродепутата, можно было бы использовать исторический опыт политики непризнания, когда США и ряд стран Запада официально не признавали вхождение Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР, но в советское время жители стран Балтии могли получать визы для поездок в западные визы. Ответа на запрос Яна Тоом ожидает к октябрю.

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