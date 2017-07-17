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14:04 (мск), источник: "Российская газета"

Песков прокомментировал скандальную свадьбу на Кубани

В Кремле обратили внимание на сообщения СМИ о дорогой свадьбе дочери судьи на Кубани, но «более пристально» наблюдать за происходящим будут другие структуры. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, судья Краснодарского краевого суда Елена Хахаева якобы потратила порядка 2 млн долларов на свадьбу своей дочери Софьи. По данным изданий, на торжестве выступали звезды первой величины отечественного шоу-бизнеса. При этом, по официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей.

«Насчет свадьбы, безусловно, мы, как и все, по сообщениям СМИ, по обсуждению в интернете следим за разными новостями, в том числе обратили внимание и на эти новости», — сказал Песков. Однако, по его словам, «это не является прерогативой Кремля каким-то образом реагировать на подобные проявления». «Есть другие ведомства, которые могут гораздо более пристально наблюдать за такими проявлениями», — уверен представитель Кремля.

Историей обещали заняться в Общероссийском народном фронте. Сопредседатель Краснодарского регионального отделения организации Даниэль Башмаков сообщил, что ОНФ изучит информацию о тратах на свадьбу дочери Хахалевой.

Комментарии
2
Валентина Pava
В результате скажут, что все это вранье, а свадьба была на зарплату судьи.
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valerij ivanov
Без коментоф
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