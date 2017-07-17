Песков прокомментировал скандальную свадьбу на Кубани

Ранее в СМИ появились сообщения о том, судья Краснодарского краевого суда Елена Хахаева якобы потратила порядка 2 млн долларов на свадьбу своей дочери Софьи. По данным изданий, на торжестве выступали звезды первой величины отечественного шоу-бизнеса. При этом, по официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей.

«Насчет свадьбы, безусловно, мы, как и все, по сообщениям СМИ, по обсуждению в интернете следим за разными новостями, в том числе обратили внимание и на эти новости», — сказал Песков. Однако, по его словам, «это не является прерогативой Кремля каким-то образом реагировать на подобные проявления». «Есть другие ведомства, которые могут гораздо более пристально наблюдать за такими проявлениями», — уверен представитель Кремля.