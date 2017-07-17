Песков прокомментировал скандальную свадьбу на Кубани
В Кремле обратили внимание на сообщения СМИ о дорогой свадьбе дочери судьи на Кубани, но «более пристально» наблюдать за происходящим будут другие структуры. Об этом сказал журналистам
В Кремле обратили внимание на сообщения СМИ о дорогой свадьбе дочери судьи на Кубани, но «более пристально» наблюдать за происходящим будут другие структуры. Об этом сказал журналистам
Ранее в СМИ появились сообщения о том, судья Краснодарского краевого суда Елена Хахаева якобы потратила порядка 2 млн долларов на свадьбу своей дочери Софьи. По данным изданий, на торжестве выступали звезды первой величины отечественного
«Насчет свадьбы, безусловно, мы, как и все, по сообщениям СМИ, по обсуждению в интернете следим за разными новостями, в том числе обратили внимание и на эти новости», — сказал Песков. Однако, по его словам, «это не является прерогативой Кремля
Историей обещали заняться в Общероссийском народном фронте. Сопредседатель Краснодарского регионального отделения организации Даниэль Башмаков сообщил, что ОНФ изучит информацию о тратах на свадьбу дочери Хахалевой.