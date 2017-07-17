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13:59 (мск), источник: Pro Город Самара

Прокуратура Самары осталась без начальника

Руководитель прокуратуры Самары Андрей Шевцов покидает свой пост.

Как сообщает ТРК «Терра», прокурор уходит на повышение. Теперь он займет должность заместителя прокурора Самарской области, которая освободилась в июне после выхода на пенсию Сергея Шестернина.

Напомним, Шевцов занимал пост прокурора Самары с 2011 года. До этого он работал в надзорном ведомстве Безенчукского района. Кто вместо него станет новым начальником городской прокуратуры, пока неизвестно.

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