У главы миндортранса Челябинской области появился новый заместитель

До настоящего момента Александр Филиппов возглавлял управление транспорта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (ранее руководил этим управлением в составе министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства, которое впоследствии было разделено на два министерства).

Как уже сообщало агентство, с 10 июля, министр дорожного хозяйства и транспорта области Дмитрий Микулик остался без заместителей. Его первый заместитель Дмитрий Титов ушел в отставку, проработав на этом посту менее восьми месяцев (с ноября 2016 года по июль 2017 года). До него первым замом трудился Сергей Смольников (с января по июнь 2015 года, потом он ушел в минэкономразвития). На сегодня место первого зама пока остается вакантным.