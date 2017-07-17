У главы миндортранса Челябинской области появился новый заместитель
В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области новые кадровые назначения. Заместителем министра назначен Александр Филиппов.
В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области новые кадровые назначения. Заместителем министра назначен Александр Филиппов.
Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский. Документ размещен на официальном сайте правительства области.
До настоящего момента Александр Филиппов возглавлял управление транспорта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (ранее руководил этим управлением в составе министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства, которое впоследствии было разделено на два министерства).
Как уже сообщало агентство, с 10 июля, министр дорожного хозяйства и транспорта области Дмитрий Микулик остался без заместителей. Его первый заместитель Дмитрий Титов ушел в отставку, проработав на этом посту менее восьми месяцев (с ноября 2016 года по июль 2017 года). До него первым замом трудился Сергей Смольников (с января по июнь 2015 года, потом он ушел в минэкономразвития). На сегодня место первого зама пока остается вакантным.
Более 10 месяцев — с сентября 2016 года — была свободна должность заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта. Тогда занимавший этот пост 60-летний магнитогорец Владимир Андриянов написал заявление на увольнение по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.