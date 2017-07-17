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14:53 (мск), источник: Lenta.Ru

В Кремле обратили внимание на новости о свадьбе дочери «золотой судьи»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе новостей о свадьбе дочери судьи в Краснодарском крае. Слова представителя Кремля передает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Reuters
Безусловно, мы, как и все, по сообщениям СМИ, по обсуждениям в интернете, конечно, следим за разными новостями, в том числе, обратили внимание и на эти
Дмитрий Песков

Он подчеркнул, что «реагировать на подобные проявления» не является прерогативой Кремля — для этого есть другие ведомства.

Ранее в понедельник, 17 июля, в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) информировали, что изучат сведения о тратах на празднество, отмечает ТАСС.

15 июля адвокат Сергей Жорин опубликовал в Instagram видео со свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Запись юристу прислал один из гостей мероприятия.

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«Эта свадьба за два миллиона долларов потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы», — указал Жорин.

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На опубликованных им кадрах видны певцы Николай Басков и Валерий Меладзе. Как писала kp.ru, присутствующих также развлекали Иосиф Кобзон и Вера Брежнева, а в подарок молодожены — девушка по имени Софья и сотрудник краевого управления Следственного комитета — получили Bentley. Торжество состоялось 10 июня.

Позднее Хахалева пояснила, что свадьбу оплатил ее бывший муж и отец Софьи — предприниматель, а звезды — его друзья и были на мероприятии в качестве гостей. Сумма в два миллиона долларов, добавила судья, взята с потолка, и Bentley никто не дарил.

«Московский комсомолец» сообщает, что Хахалева, которую в Краснодаре называют «золотой судьей», рассматривает земельные споры. Kp.ru узнала, что ее бывший муж Роберт Хахалев (Зилкимиани) имеет отношение к одному из крупных аграрных предприятий в крае. Еще его называют владельцем микрокредитной организации в Краснодаре и автоломбарда в одном из райцентров. «Имена обоих супругов не раз фигурировали в коррупционных скандалах. Местные журналисты даже сняли целый фильм-расследование о чете Хахалевых. В нем рассказали о том, как укрывается от налогов бизнесмен и как его жена-судья помогает ему в рейдерских захватах целых участков», — передает РЕН ТВ.

Комментарии
1
М.Л. ***
полное безвластие - АПОФЕОЗ справедливого распределения между всеми участниками кооперации. Никто ни чего и не кого не боится. Полное расслоение общества на избранных вырожденцев с правами вседозволенности и массы общества с позорным слэнговым ярлыком нищеброды. Разве это справедливое общество?
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