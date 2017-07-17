В Кремле обратили внимание на новости о свадьбе дочери «золотой судьи»

Источник: Reuters

Безусловно, мы, как и все, по сообщениям СМИ, по обсуждениям в интернете, конечно, следим за разными новостями, в том числе, обратили внимание и на эти Дмитрий Песков

Он подчеркнул, что «реагировать на подобные проявления» не является прерогативой Кремля — для этого есть другие ведомства.

Ранее в понедельник, 17 июля, в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) информировали, что изучат сведения о тратах на празднество, отмечает ТАСС.

15 июля адвокат Сергей Жорин опубликовал в Instagram видео со свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Запись юристу прислал один из гостей мероприятия.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWkqCJQD0lR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Эта свадьба за 2млн$ потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы. Это плевок Вам в лицо!!! Нет. Всем нам! Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто Судья, а Член президиума Краснодарского краевого суда и Заместитель председателя! Утритесь все, кто трудится за 20тыс р в месяц, по 8 часов каждый день. Утритесь коллеги, которые ссылаясь на действующее законодательство пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде. Я многое видел, но есть вещи, которые не перестают меня возмущать. Хамство и наглость людей, которые должны стоять на защите наших интересов. Есть старая шутка про адвокатов. Мол существуют такие Адвокаты, стоимость услуг которых настолько велика, что дешевле купить судью. В данном случае это не так. Это все, что нужно знать о Краснодарском правосудии. Репост, если Вы также как и я возмущены подобным хамством и наглостью. #насудила #краснодар #суд #закон</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-15T15:46:52+00:00">Июл 15 2017 в 8:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Эта свадьба за два миллиона долларов потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы», — указал Жорин.

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На опубликованных им кадрах видны певцы Николай Басков и Валерий Меладзе. Как писала kp.ru, присутствующих также развлекали Иосиф Кобзон и Вера Брежнева, а в подарок молодожены — девушка по имени Софья и сотрудник краевого управления Следственного комитета — получили Bentley. Торжество состоялось 10 июня.

Позднее Хахалева пояснила, что свадьбу оплатил ее бывший муж и отец Софьи — предприниматель, а звезды — его друзья и были на мероприятии в качестве гостей. Сумма в два миллиона долларов, добавила судья, взята с потолка, и Bentley никто не дарил.