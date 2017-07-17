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14:54 (мск), источник: СуперОмск

Депутаты одобрили поправки в бюджет Омска

Сегодня, 17 июля, финансово-бюджетный комитет ОГС рассмотрел очередные изменения в бюджет Омска, в числе которых поступление 60 млн из областной казны на капремонт Юбилейного моста, 70 млн рублей на поддержку муниципального транспорта, 82 млн на ремонт еще двух дорог в городе.

Источник: Reuters

«Принципиальных вопросов не возникло. 60 млн на Юбилейный мост, дотации на транспорт, субвенция на образование. На две дороги приходят деньги, перечень дорог нам уточнят к заседанию горсовета», — озвучил основные поправки депутат Юрий Федотов.

Так, вопросов по представленным поправкам не возникло, однако возникли они по статьям расходов, которые в проект бюджета внесены не были.

«С нами и инициативной группой, которая обеспокоена, что из-за ремонта моста будет парализовано движение в городе, встретился Фролов (первый вице-мэр — ред.) и согласился с аргументами, которые приводили депутаты. Есть определенное решение, что мы до закрытия моста должны часть улиц Гагарина, Жукова, Щербанева отремонтировать. На это финансирование есть?» — поинтересовался депутат Сергей Дроздов.

Оказалось, что в бюджете данные статьи отдельными строками не заложены, однако проводиться работы по вышеназванным и прочим объектам перед перекрытием моста будут в рамках текущего содержания городских дорог и выделенных на эти цели средств. Тем не менее это не успокоило депутатов — возник вопрос, когда будут проводиться работы.

«Можно к совету представить, по какому графику идут подготовительные работы к закрытию моста на ремонт. Если знаки надо готовить, но на Тюменской надо асфальт расширять, — обратился Юрий Федотов к представителям администрации. — Предлагаю принять изменения в бюджет во всех чтениях, потому что ремонт дорог, моста, дотации на образование — это вещи, которые не терпят отлагательств».

В результате поправки были одобрены и будут вынесены на горсовет 19 июля.

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