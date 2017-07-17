Депутаты одобрили поправки в бюджет Омска
Сегодня, 17 июля,
Сегодня, 17 июля,
«Принципиальных вопросов не возникло. 60 млн на Юбилейный мост, дотации на транспорт, субвенция на образование. На две дороги приходят деньги, перечень дорог нам уточнят к заседанию горсовета», — озвучил основные поправки депутат Юрий Федотов.
Так, вопросов по представленным поправкам не возникло, однако возникли они по статьям расходов, которые в проект бюджета внесены не были.
«С нами и инициативной группой, которая обеспокоена, что
Оказалось, что в бюджете данные статьи отдельными строками не заложены, однако проводиться работы по вышеназванным и прочим объектам перед перекрытием моста будут в рамках текущего содержания городских дорог и выделенных на эти цели средств. Тем не менее это не успокоило депутатов — возник вопрос, когда будут проводиться работы.
«Можно к совету представить, по какому графику идут подготовительные работы к закрытию моста на ремонт. Если знаки надо готовить, но на Тюменской надо асфальт расширять, — обратился Юрий Федотов к представителям администрации. — Предлагаю принять изменения в бюджет во всех чтениях, потому что ремонт дорог, моста, дотации на образование — это вещи, которые не терпят отлагательств».
В результате поправки были одобрены и будут вынесены на горсовет 19 июля.