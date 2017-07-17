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16:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация создала новое муниципальное транспортное предприятие

МП «Нижегородпассажиравтотранс» продолжает свою деятельность в штатном режиме.

Нижегородская администрация создала новое муниципальное транспортное предприятие. Согласно сведениям о госрегистрации юридических лиц, МП «Нижегородская городская транспортная компания» (МП «Нижгортранс») создано 10 июля 2017 года. Уставный капитал — 46 млн 536 тысяч рублей. Учредитель — город Нижний Новгород. Гендиректором нового МП стал бывший замдиректора МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) Александр Хватов.

Как пояснили в горадминистрации, в распоряжение предприятия поступят 200 новых автобусов, которые администрация приобретает в 2017 году. Штатная численность предприятия в настоящее время проходит процедуру согласования в горадминистрации.

«Обращаем внимание на то, что МП “Нижегородпассажиравтотранс” продолжает свою деятельность в штатном режиме», — добавили в мэрии.

Напомним, в мае 2017 года сообщалось, что нижегородская администрация не исключает возможности объединения МП «НПАТ» и МП «Нижегородэлектротранс». Этому предшествовала длительная история с задолженностью НПАТ. Кроме того, частные перевозчики опасаются, что НПАТ будет обанкрочено.

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