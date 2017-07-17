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15:29 (мск), источник: РИА Новости

Дуда подписал поправки, предусматривающие снос советских памятников

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике.

Источник: Reuters

«Президент подписал… закон от 22 июня об изменении закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования», — сообщается на официальном сайте польского президента.

Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.

Нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

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