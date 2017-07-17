Дуда подписал поправки, предусматривающие снос советских памятников

Источник: Reuters

«Президент подписал… закон от 22 июня об изменении закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования», — сообщается на официальном сайте польского президента.

Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.