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16:23 (мск), источник: Капитал

Осовременивание пенсий в Украине продлится до 2021 года, — Рева

В Украине осовременивание пенсий продлится до 2021 года. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Источник: Капитал

В Украине осовременивание пенсий продлится до 2021 года. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства.

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«Мы не можем в один шаг преодолеть 11 размеров средней заработной платы, на основе которых рассчитывались пенсии. Первый шаг будет касаться 5,6 млн пенсионеров — это те, кому пенсии назначались с 2008 по 2014 годы. В 2019 году пенсии будут осовремениваться тем, кто шел на заслуженный отдых в 2015 и 2016 годах по уровню 2018 года. И так далее», — отметил Рева.

По его словам, с 2021 года начнется нормальный процесс индексации, что позволит избежать возврата разрыва между размером выплат новым пенсионерам и тем, кто выйдет на пенсию на год раньше. Сегодня такие разрывы в размерах пенсий достигают в три и более раз. Что касается индексации, то пенсионной реформой предусмотрено, что с 2021 индексация будет проводиться автоматически размером не меньше, чем 50% от уровня инфляции и, чем 50% от уровня средней заработной платы.

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