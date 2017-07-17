В Прикамье КПРФ выдвинуло 185 кандидатов на муниципальные выборы

Также сегодня, 17 июля, региональное отделение партии «Справедливая Россия» определилось с количеством кандидатов на муниципальные выборы в Прикамье.

Предварительно 73 кандидата от СР поборются за мандаты в городские думы, земские собрания и советы депутатов в 29 районах края.

Восемь кандидатов выдвигаются на новый срок. Среди них Андрей Кобелев, Александр Южаков, Алексей Ананьин. По Кудымкару на следующий срок реготделение выдвинуло действующего депутата Степановского сельского поселения Анну Моисееву. Ещё пять депутатов будут участвовать в выборах в Красновишерском районе. Среди них: Сергей Носов, Евгений Рыбин и действующий глава поселения Сергей Калинин. Наиболее активно выдвижение прошло в Еловском, Нытвенском, Суксунском и Усольском районах.