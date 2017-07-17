Воронежская и Рязанская области подпишут соглашение о сотрудничестве
Это поможет регионам расширить существующие связи и наладить новые.
Это поможет регионам расширить существующие связи и наладить новые.
Воронежская и Рязанская области планируют подписать соглашение о сотрудничестве, сообщил руководитель департамента экономического развития Воронежской области Анатолий Букреев на оперативном совещании в понедельник, 17 июля. Документ поможет регионам расширить существующие связи и наладить новые.
Стороны планируют сотрудничать в сферах экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий, агропромышленного комплекса. Кроме того, соглашение коснется сфер образования, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, культуры, градостроительной деятельности, спорта, туризма, молодежной политики.