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15:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская и Рязанская области подпишут соглашение о сотрудничестве

Это поможет регионам расширить существующие связи и наладить новые.

Воронежская и Рязанская области планируют подписать соглашение о сотрудничестве, сообщил руководитель департамента экономического развития Воронежской области Анатолий Букреев на оперативном совещании в понедельник, 17 июля. Документ поможет регионам расширить существующие связи и наладить новые.

Стороны планируют сотрудничать в сферах экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий, агропромышленного комплекса. Кроме того, соглашение коснется сфер образования, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, культуры, градостроительной деятельности, спорта, туризма, молодежной политики.

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