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16:22 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В ОБЭП Екатеринбурга сменился начальник

Отдел возглавил Эдуард Воронин.

Источник: УралИнформБюро

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу Николай Барабанов ушел в отставку. Его кресло занял майор Эдуард Воронин.

Эту информацию подтвердил «Уралинформбюро» руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых: «Появившаяся сегодня в некоторых СМИ информация о смене руководителя подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу является достоверной. Это не «утка». 17 июля в городском гарнизоне полиции состоялось оперативное совещание по итогам работы территориальных ОВД по борьбе с преступлениями в 1 полугодии текущего года. Врио начальника УМВД Сергей Кулагин в присутствии прокурора города Светланы Кузнецовой, и.о. главы администрации Екатеринбурга Алексея Кожемяко и всего личного состава полиции представил нового руководителя подразделения УЭБиПК.

На эту должность в соответствии с приказом начальника ГУ МВД области Михаила Бородина от 12 июля назначен майор полиции Эдуард Воронин. Его не не только представили, но и выразили слова поддержки и высказали напутственные слова в том нелегком деле, которым ему сейчас предстоит заниматься. Это достойный офицер, не один год проработавший на ниве борьбы с преступностью, хорошо знающий обстановку на вверенной территории.

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