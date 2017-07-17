В ОБЭП Екатеринбурга сменился начальник

Эту информацию подтвердил «Уралинформбюро» руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых: «Появившаяся сегодня в некоторых СМИ информация о смене руководителя подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу является достоверной. Это не «утка». 17 июля в городском гарнизоне полиции состоялось оперативное совещание по итогам работы территориальных ОВД по борьбе с преступлениями в 1 полугодии текущего года. Врио начальника УМВД Сергей Кулагин в присутствии прокурора города Светланы Кузнецовой, и.о. главы администрации Екатеринбурга Алексея Кожемяко и всего личного состава полиции представил нового руководителя подразделения УЭБиПК.

На эту должность в соответствии с приказом начальника ГУ МВД области Михаила Бородина от 12 июля назначен майор полиции Эдуард Воронин. Его не не только представили, но и выразили слова поддержки и высказали напутственные слова в том нелегком деле, которым ему сейчас предстоит заниматься. Это достойный офицер, не один год проработавший на ниве борьбы с преступностью, хорошо знающий обстановку на вверенной территории.