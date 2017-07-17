В ОБЭП Екатеринбурга сменился начальник
Отдел возглавил Эдуард Воронин.
Отдел возглавил Эдуард Воронин.
Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу Николай Барабанов ушел в отставку. Его кресло занял майор Эдуард Воронин.
Эту информацию подтвердил «Уралинформбюро» руководитель
На эту должность в соответствии с приказом начальника ГУ МВД области Михаила Бородина от 12 июля назначен майор полиции Эдуард Воронин. Его не не только представили, но и выразили слова поддержки и высказали напутственные слова в том нелегком деле, которым ему сейчас предстоит заниматься. Это достойный офицер, не один год проработавший на ниве борьбы с преступностью, хорошо знающий обстановку на вверенной территории.