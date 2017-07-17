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19:00 (мск), источник: Янтарный край

Избирком Калининградской области сообщил об итогах дополнительных выборов

В Калининградской области 16 июля состоялись и признаны действительными дополнительные выборы:

Источник: Reuters

— депутата Балтийского городского совета депутатов муниципального образования «Город Балтийск» (округ № 5);.

— депутата городского совета депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» (округ № 9);.

— депутата городского совета депутатов муниципального образования «Поселок Донское» (округ № 1);.

— депутата городского совета депутатов муниципального образования «Поселок Приморье» (округ № 10).

Активность избирателей, в целом, составила — 40,13%, прокомментировали в Калининграде сегодня, 17 июля 2017 года, собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в избиркоме Калининградской области. Общее число избирателей, включенных в списки избирателей — 1642, число избирателей, принявших участие в голосовании — 659. При этом количество избирателей от 18 до 35 лет, которые приняли участие в голосовании, составило 103 человека (15,6% от числа избирателей, принявших участие в голосовании).

Все выборы проводились по мажоритарной избирательной системе, замещению подлежало четыре депутатских мандата.

В процессе избирательных кампаний всего было выдвинуто 18 кандидатов (13 от пяти региональных и местных отделений политических партий и 5 в порядке самовыдвижения);.

-отказано в регистрации двум кандидатам (самовыдвижение);.

-1 кандидат отменил своё выдвижение до регистрации (самовыдвижение);.

— решение о регистрации одного кандидата отменено судом (ЛДПР).

Обжаловались решения о регистрации еще трех кандидатов (ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия), после рассмотрения судом указанные решения оставлены в силе.

Общее количество зарегистрированных кандидатов, включенных в избирательные бюллетени составило 14 кандидатов (в среднем по 3,5 кандидата на 1 мандат), в том числе 12 кандидатов выдвинуты от пяти региональных и местных отделений политических партий:

— «Единая Россия» — 4;.

— КПРФ — 3;.

— ЛДПР — 3;.

— Справедливая Россия — 1;.

— Партия роста — 1;.

— самовыдвижение — 2.

На дополнительных выборах депутата Балтийского городского Совета депутатов муниципального образования городское поселение «Город Балтийск» по одномандатному избирательному округу № 5 победу одержал Александр Николаевич Кузнецов, выдвинутый региональным отделением партии «Партия роста». За него проголосовало 58,4% избирателей от общего числа проголосовавших. Алексей Леонидович Пасечник (Балтийское местное отделение партии «Единая Россия») набрал 31,25%; Владимир Иванович Баранов (Калининградское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации») — 4,69%; Роман Дмитриевич Меркушин (Калининградское региональное отделение ЛДПР) — 3,52%.

На дополнительных выборах депутата городского Совета депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» по одномандатному избирательному округу № 9 Игорь Иванович Коваль, выдвинутый Балтийским местным отделением партии «Единая Россия» набрал 96,88% голосов. Егорин Олег Геннадьевич (Калининградское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации») — 3,13%; Козлова Наталья Евгеньевна (Калининградское региональное отделение ЛДПР) — 0%.

На дополнительных выборах депутата городского совета депутатов муниципального образования «Поселок Донское» по одномандатному избирательному округу № 1 большее количество голосов получил Сергей Александрович Хлопин, выдвинутый Светлогорским местным отделением партии «Единая Россия». Он набрал 81,58% голосов избирателей от общего числа проголосовавших на участке. Ольга Игоревна Портянко (Калининградское региональное отделение ЛДПР) — 10,53%; Наталья Владимировна Дайлидас (самовыдвижение) — 5,26%.

На дополнительных выборах депутата городского Совета депутатов муниципального образования «Поселок Приморье» по одномандатному избирательному округу № 10 победу одержала Татьяна Валентиновна Ловакова, выдвинутая Светлогорским местным отделением партии «Единая Россия». Кандидат получила 93,33% голосов от общего числа проголосовавших. Андрей Юрьевич Василенко (региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Калининградской области) — 4,44%; Кристина Сергеевна Быкова (самовыдвижение) — 0%; Дина Петровна Лопасова (Калининградское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации») — 0%.

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