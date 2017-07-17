Казахстан предложил активизировать борьбу с киберугрозами в ОДКБ
Главы МИД ОДКБ приняли Заявление о совместных мерах по обеспечению информационной безопасности.
Главы МИД ОДКБ приняли Заявление о совместных мерах по обеспечению информационной безопасности.
Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
В ходе заседания главы МИД обсудили актуальные проблемы глобальной и региональной безопасности, а также подготовку к юбилейному саммиту ОДКБ, запланированному на вторую половину года в Беларуси.
В своем выступлении К. Абдрахманов отметил, что Казахстан придает важное значение совместным мерам по противостоянию современным вызовам и угрозам, имеющим в основном транснациональный характер. Он обратил особое внимание на проблему кибербезопасности и незаконного использования информационных технологий, а также рассказал о создаваемой в Казахстане по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева системе «Киберщит».
В этом контексте К. Абдрахманов предложил активизировать деятельность Координационного консультационного центра ОДКБ по реагированию на компьютерные инциденты, а также наладить практическое взаимодействие экспертов, обмен опытом, информацией по новейшим разработкам для повышения уровня защищенности стратегических объектов. Министр иностранных дел Казахстана также проинформировал о проводимой работе по противодействию терроризму и экстремизму на национальном уровне.
Внимание глав МИД
В ходе заседания были одобрены инициированные казахстанской стороной изменения в Соглашение об основных принципах
Министрами иностранных дел
Стороны выразили намерение продолжать активную работу по противодействию преступлениям в этой сфере. Решено активизировать деятельность Рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ. По итогам встречи был утвержден Перечень тем совместных заявлений на 2017 год и План консультаций представителей