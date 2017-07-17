Аксенов возмутился дороговизной овощей на ЮБК и поручил провести проверку

«Получается так: наши производители или фермеры, к примеру, продают на трассе овощи, у них все выкупают, привозят этот товар на ЮБК и в три раза завышают цены. Страдают все: бюджет Республики, недополучая налоги, сами производители, которые недополучают денег, имидж Республики с точки зрения формирования такой торговой наценки. Как бы мы не говорили, что у нас растут показатели, доходы — это все будет нивелироваться при таком росте цен на продовольствие и предметы первой необходимости. Крым не должен стать регионом со славой, что цены здесь в три раза выше, чем в среднем по России», — подчеркнул Аксенов.