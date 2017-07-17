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19:07 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов возмутился дороговизной овощей на ЮБК и поручил провести проверку

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил провести проверку ценообразования на овощную продукцию в курортных регионах Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Об этом Аксенов заявил в ходе рабочей встречи с заместителем председателя Совета министров Юрием Гоцанюком и министром сельского хозяйства Крыма Андреем Рюмшиным, сообщает пресс-служба главы РК.

«В курортных регионах цены в разы больше среднекрымских. 200−300 рублей за один килограмм помидоров — это недопустимо. Проедьте по торговым точкам на Южном берегу Крыма и проверьте, сколько там стоят овощи», — сказал Аксенов.

Также глава Крыма поручил отследить логистические цепочки, которые образуются при транспортировке товара от места производства к пункту реализации.

По его словам, в курортных регионах Крыма цены завышены в разы, несмотря на результаты статистики.

«Получается так: наши производители или фермеры, к примеру, продают на трассе овощи, у них все выкупают, привозят этот товар на ЮБК и в три раза завышают цены. Страдают все: бюджет Республики, недополучая налоги, сами производители, которые недополучают денег, имидж Республики с точки зрения формирования такой торговой наценки. Как бы мы не говорили, что у нас растут показатели, доходы — это все будет нивелироваться при таком росте цен на продовольствие и предметы первой необходимости. Крым не должен стать регионом со славой, что цены здесь в три раза выше, чем в среднем по России», — подчеркнул Аксенов.

Кроме того, руководитель региона поручил Юрию Гоцанюку повторно проработать вопрос ликвидации стихийной торговли.

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