Аксенов возмутился дороговизной овощей на ЮБК и поручил провести проверку
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил провести проверку ценообразования на овощную продукцию в курортных регионах Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил провести проверку ценообразования на овощную продукцию в курортных регионах Крыма.
Об этом Аксенов заявил в ходе рабочей встречи с заместителем председателя Совета министров Юрием Гоцанюком и министром сельского хозяйства Крыма Андреем Рюмшиным, сообщает
«В курортных регионах цены в разы больше среднекрымских. 200−300 рублей за один килограмм помидоров — это недопустимо. Проедьте по торговым точкам на Южном берегу Крыма и проверьте, сколько там стоят овощи», — сказал Аксенов.
По его словам, в курортных регионах Крыма цены завышены в разы, несмотря на результаты статистики.
«Получается так: наши производители или фермеры, к примеру, продают на трассе овощи, у них все выкупают, привозят этот товар на ЮБК и в три раза завышают цены. Страдают все: бюджет Республики, недополучая налоги, сами производители, которые недополучают денег, имидж Республики с точки зрения формирования такой торговой наценки. Как бы мы не говорили, что у нас растут показатели, доходы — это все будет нивелироваться при таком росте цен на продовольствие и предметы первой необходимости. Крым не должен стать регионом со славой, что цены здесь в три раза выше, чем в среднем по России», — подчеркнул Аксенов.
Кроме того, руководитель региона поручил Юрию Гоцанюку повторно проработать вопрос ликвидации стихийной торговли.