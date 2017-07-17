В Волгограде намерены сократить число депутатов
Заседание фракции «Единая Россия» в Волгоградской городской Думе сегодня, 17 июля, было посвящено обсуждению проекта решения по внесению изменений в Устав
Заседание фракции «Единая Россия» в Волгоградской городской Думе сегодня, 17 июля, было посвящено обсуждению проекта решения по внесению изменений в Устав
Фракция единороссов — самая многочисленная в представительном органе областного центра, поэтому ее решение является принципиальным.
Речь идет о беспрецедентном для Волгограда решении — сокращении числа депутатов. На сегодняшний день народными избранниками являются 48 человек. Это число планируется сократить до 36. В начале текущего года поручение разработать соответствующие поправки дал глава Волгограда Андрей Косолапов.
Это решение в обязательном порядке оформляется через изменения в Устав
Отметим, что в момент своего формирования, в 1995 году, в представительном органе Волгограда, тогда — Городском Совете — числилось лишь 24 депутата. Однако третий созыв городской Думы в 2004 году разросся уже до 48 депутатских мест. Такое решение приняли народные избранники второго созыва, большая часть которых плавно перешла в следующий.
На сегодняшний день в этой ситуации было решено навести порядок. Отметим, что Волгоградская областная Дума, отвечающая за избирателей всего региона, насчитывает только 38 обладателей депутатских мандатов.
Почему число городских депутатов планируется сократить до 36, а не снова до 24? Правовое обоснование такому решению дает федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», говорящий о том, что в муниципальном образовании с населением свыше 500 тыс. человек число народных избранников должно быть не менее 35.
-Проект рассмотрен на Президиуме регионального политсовета «Единой России», на профильном комитете, — отметил заместитель главы Волгограда Алексей Волоцков. -Сейчас мы своим решением запускаем процедуру, назначая на 4 сентября публичные слушания. На сентябрьском заседании, если жители поддержат, будем принимать решение. Проект об уменьшении уже есть. От 35 до 70 депутатов могут быть в
Предложенный проект изменений в Устав
В случае окончательного принятия этого решения, оно коснется не нынешнего депутатского состава, а следующего. Только после очередных выборов депутатов Волгоградской городской Думы их станет меньше, и снизятся траты на их содержание. По примерным оценкам — на 25−30 млн в год.
Задачу по сокращению расходов на аппарат управления в конце 2016 года поставил губернатор Андрей Бочаров. Исполнение поручения главы региона началось с органов исполнительной власти области и руководства государственных бюджетных учреждений: изменились численность и зарплата муниципальных служащих, а также размеры компенсационных выплат депутатам.