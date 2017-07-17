Прокуратура лишила полномочий трех депутатов из Омской области
Они не предоставили декларации о своих доходах.
Они не предоставили декларации о своих доходах.
Прокуратура Омского района нашла нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности трех депутатов Лузинского сельского поселения. Народные избранники вовремя не отчитались о своих доходах и имуществе и поплатились за это мандатами.
Лузинский сельский совет, куда было направлено обращение прокуроров, не стал досрочно лишать своих депутатов полномочий, поэтому последовал судебный иск с требованием признать незаконным бездействие местного органа самоуправления. Только через суд совет обязали рассмотреть вопрос на ближайшем заседании, по итогам которого у избранников все же отняли депутатские удостоверения.
— Омский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. С указанным решением согласилась и судебная коллегия по административным делам Омского областного суда. В настоящее время Совет Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области принял решение о досрочном прекращении полномочий трех депутатов, — сообщили в прокуратуре Омской области.
Напомним, самый громкий скандал с лишением мандата связан с