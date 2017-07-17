Каникулы молдавских депутатов: сколько времени они проведут в отпуске
Молдавские депутаты не успели уйти в отпуск, как уже назвали дату выхода на работу: когда парламентарии вернутся к работе.
Молдавские депутаты не успели уйти в отпуск, как уже назвали дату выхода на работу: когда парламентарии вернутся к работе.
КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Осенняя сессия парламента Молдовы стартует 4 сентября. Соответствующее распоряжение пописал в понедельник спикер законодательного органа страны Андриан Канду.
Между тем пока точно не огласили, когда в народные избранники уйдут на каникулы. Постоянное бюро предложило, чтобы последнее заседание
Первое пленарное заседание парламента состоится по предложению постоянного бюро парламента. Согласно действующему законодательству, осенняя сессия парламента должна начаться в сентябре, а закончится не позже конца декабря.