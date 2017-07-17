Каникулы молдавских депутатов: сколько времени они проведут в отпуске

Между тем пока точно не огласили, когда в народные избранники уйдут на каникулы. Постоянное бюро предложило, чтобы последнее заседание весенне-летней сессии парламента состоялось 31 июля. Однако пока это предложение не было утверждено. Зато известно, когда законодатели вернутся с летнего отдыха. С 4 сентября депутаты вернутся с каникул и приступят к работе в рамках комиссий и фракций.