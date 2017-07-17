Губернатор Николай Меркушкин поприветствовал участников Сурдлимпийских летних игр

«Более 4 тыс. спортсменов из 109 стран мира примут участие в Сурдлимпийских играх. И вам предстоит отстаивать честь нашей Самарской области и всей России. Это будет нелегкая борьба за победу. Уверен, что у вас все получится. Мы будем делать все, чтобы поддерживать сурдлимпийское движение, чтобы как можно больше молодых людей занимались спортом, вели здоровый образ жизни, воспитывали в себе характер и дух победителей. Хочу пожелать спортсменам Самарской области стойкости духа и нацеленности на результат, и чтобы никакие преграды не помешали вам стать чемпионами. Удачи и только вперед!», — говорится в обращении.