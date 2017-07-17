Депутат Поклонская считает интересной идею строительства храма-на-воде в Екатеринбурге

Источник: РИА "Новости"

«Я вообще за построение храмов. Если это на воде, то это что-то новое, что-то интересное», — заявила Н. Поклонская журналистам в Екатеринбурге в понедельник.

Вместе с тем, она подчеркнула, что в данном вопросе нужно поступать в соответствии с общественным мнением.

«Нужно разобраться, сколько “против”, сколько “за”, изучить общественное настроение, общественное мнение людей и принимать уже в соответствии с этим решение», — полагает депутат.

По ее словам, также нужно учитывать, не противоречит ли такое строительство градостроительным нормам.

Как сообщалось, ООО «Храм Святой Екатерины» планирует к маю 2023 года построить собор во имя святой великомученицы Екатерины в акватории городского пруда в Екатеринбурге.

Как говорится в проекте разрешения на создание искусственного земельного участка в акватории пруда, опубликованного на сайте администрации Екатеринбурга, строительство приурочено к празднованию 300-летия города и может начаться в мае 2018 года.