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17:42 (мск), источник: ИА REGNUM

Нижегородским чиновникам дают полгода на расселение аварийных домов

Переселение людей в новое жилье должно проходить не позднее 6 месяцев после того, как дом признается аварийным.

Нижегородским чиновникам дают полгода на расселение аварийных домов. Как заявил губернатор Валерий Шанцев, переселение людей в новое жилье должно проходить не позднее 6 месяцев после того, как дом признается аварийным.

По данным регионального Минстроя, только в 2016 году в Нижегородской области переселено 3292 человека, проживавших в аварийных жилых помещениях общей площадью 64,29 тыс.кв.м. Для их переселения введено в эксплуатацию 156 многоквартирных домов. Благоустроенные квартиры получили 1687 семей.

По словам Шанцева, за время реализации программы переселения в Нижегородской области свои жилищные условия улучшили уже почти 12 тыс. человек.

В 2012 году перед областным правительством была поставлена задача в течение пяти лет полностью ликвидировать аварийный фонд, поставленный на учет в Нижегородской области до 1 января 2012 года. Всего планировалось к расселению около 280 тыс. кв.м. аварийного жилья, то есть более 16 тыс. человек.

Областные чиновники уверяют, что к 1 сентября будут переселены все нижегородцы, попавшие в этот список.

В то же время за прошедшие 5 лет в список аварийных вновь включены тысячи домов.

«Министерство строительства уже занимается актуализацией реестра таких домов. Задача уже с нового 2018 года начать по ним активную работу», — пообещал Шанцев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нижегородской области должен быть составлен подробный реестр домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.

По предварительным оценкам, в реестр должно войти около тысячи домов.

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