Совместный контроль: о чем говорили Филип и Порошенко

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип и президент Украины Петр Порошенко открыли первый совместный КПП Кучурганы-Первомайск на участке границы с Приднестровьем.

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Ранее в ходе визита премьера Молдовы в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Всего таможенные службы Молдовы и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики неоднократно заявляли, что против этого решения.

Молдавско-украинский диалог

Порошенко заявил, что с 2009 года начат общий контроль вместе с миссией Европейского союза EUBАМ. Представители этой миссии, как отметил президент Украины, примут участие в совместном контроле для того, чтобы была обеспечена безопасность, прозрачность, антикоррупционность и комфорт для тех, кто пересекает молдавско-украинскую границу.

«Сегодня дал поручение министерству иностранных дел, государственной фискальной службе, чтобы распространить миссию EUBАМ на другие пункты пересечения границы для того, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность борьбы с контрабандой и коррупцией», — сказал Порошенко.

Как отметил украинский лидер, вместе с молдавским премьером он обсудил планы очередного заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое, согласно достигнутым договоренностям, состоится в сентябре этого года.

«Также обсудили поставки украинской электроэнергии для нужд Республики Молдовы и вопрос завершения процесса демаркации приднестровского участка молдавско-украинской границы. Договорились завершить это в ближайшие сроки», — отметил Порошенко.

По словам украинского лидера, он сформировал украинский состав совместной комиссии по демаркации границы и назначал руководителя.

«Договорились, что она вскоре начнет свою работу. Продолжим совместную работу по развитию пограничной инфраструктуры», — сказал Порошенко.

Он также сообщил, что в августе будет открыто автомобильное движение через мост «Бронница — Унгурь». Как отметил Порошенко, Украина и Молдова договорились о возобновлении железнодорожного движения на участке «Березино-Басарабяска».

Нет места блокаде Приднестровья

Премьер-министр Молдовы отметил, что «этот пункт пропуска будет создан для улучшения жизни людей, которые живут в этой зоне. Экономические агенты будут иметь возможность оформлять тут свои грузы и не нужно будет ехать на большие расстояния».

«Мы делаем четкое разделение между так называемыми лидерами Приднестровского региона и нашими гражданами, которые проживают в этом регионе», — сказал Филип.

Молдавский премьер считает безосновательными заявления лидеров Приднестровья о том, что Украина и Молдова планируют экономическую блокаду региона.

«Странно слышать разного рода спекуляции по поводу так называемых планов молдавских и украинских властей об экономической блокаде Приднестровья… Экспорт продукции из этой зоны на Украину, например, за 2015−2016 год составил почти 10 миллионов долларов», — добавил Филип.

По его словам, «о какой блокаде идет речь, если почти 60% общего экспорта из Приднестровья приходится на страны ЕС».