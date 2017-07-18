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08:17 (мск), источник: АиФ Самара

Прокурор Самары назначен заместителем прокурора Самарской области

Занимавший должность заместителя прокурора Самарской области Сергей Шестерин вышел на пенсию.

14 июля 2017 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на должность заместителя прокурора Самарской области назначен старший советник юстиции Андрей Шевцов, сообщает надзорное ведомство.

Андрей Шевцов состоит на службе с 1997 года. Занимал должности: помощника прокурора Безенчукского района, с 2000 по 2006 гг. — заместителя прокурора Безенчукского района, с 2006 по 2011 гг. прокурора Безенчукского района, с 2011 года — прокурора Самары.

Кто займет должность прокурора Самары, пока не сообщается. В настоящее время исполняет обязанности прокурора областного центра заместитель ушедшего на повышение Андрея Шевцова Александр Кузнецов.

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