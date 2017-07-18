Прокурор Самары назначен заместителем прокурора Самарской области

Андрей Шевцов состоит на службе с 1997 года. Занимал должности: помощника прокурора Безенчукского района, с 2000 по 2006 гг. — заместителя прокурора Безенчукского района, с 2006 по 2011 гг. прокурора Безенчукского района, с 2011 года — прокурора Самары.