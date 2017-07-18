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08:03 (мск), источник: Вести - Воронеж

Мэрия Воронежа беспощадно сносит незаконные торговые объекты

Незаконные нестационарные торговые объекты, установленные повторно, будут сносить без предупреждения.

Итоги работы по демонтажу нелегальных точек 17 июля обсуждали в мэрии. Во второй раз за прошедшие полгода под ковш экскаватора пошли 26 таких объектов.

Всего в графике на демонтаж сейчас числится около 800 НТО. Некоторые из них попали туда еще и за незаконную торговлю алкоголем — таких точек в этом году предстоит снести 5.

По словам руководителя управления административно-технического контроля, многие владельцы торговых объектов предпочитают сносить постройки самостоятельно. Однако, тех, кто придумывает уловки все еще немало — в суды от предпринимателей за минувшее полугодие поступило около полусотни исков.

Максим Яровой, руководитель управления административно — технического контроля г. Воронежа:

«Сейчас очень возрос процент самостоятельных демонтажей, то есть люди самостоятельно убирают. Но между тем высокий процент предпринимателей, которые пытаются обращаться в суды, как-то затягивать процесс демонтажа. Конечно, какое-то время они выигрывают, но, тем не менее, объекты мы все равно демонтируем».

В Воронеже торговлю «с колёс» будут проверять на соответствие архитектурным решениям.

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