Мэрия Воронежа беспощадно сносит незаконные торговые объекты
Незаконные нестационарные торговые объекты, установленные повторно, будут сносить без предупреждения.
Незаконные нестационарные торговые объекты, установленные повторно, будут сносить без предупреждения.
Итоги работы по демонтажу нелегальных точек 17 июля обсуждали в мэрии. Во второй раз за прошедшие полгода под ковш экскаватора пошли 26 таких объектов.
Всего в графике на демонтаж сейчас числится около 800 НТО. Некоторые из них попали туда еще и за незаконную торговлю алкоголем — таких точек в этом году предстоит снести 5.
По словам руководителя управления
Максим Яровой, руководитель управления административно — технического контроля г. Воронежа:
«Сейчас очень возрос процент самостоятельных демонтажей, то есть люди самостоятельно убирают. Но между тем высокий процент предпринимателей, которые пытаются обращаться в суды,
В Воронеже торговлю «с колёс» будут проверять на соответствие архитектурным решениям.