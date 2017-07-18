В Вашингтоне завершились переговоры Рябкова и Шеннона
ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шеннон завершили переговоры в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шеннон завершили переговоры в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
От данного раунда консультаций зависит возможное принятие Москвой ответных мер.
Последние консультации, которые были запланированы на 23 июня в
Ранее высокопоставленный чиновник в Белом доме сообщил РИА Новости, что США не намерены возвращать дипломатическую собственность России, доступ к которой был заблокирован еще при администрации предыдущего президента Барака Обамы, без получения «чего-то взамен».
Как сообщил
Администрация Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций