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01:50 (мск), источник: РИА Новости

В Вашингтоне завершились переговоры Рябкова и Шеннона

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шеннон завершили переговоры в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости
Главной темой встречи, как ожидается, стал вопрос российской дипломатической собственности в США, доступ к которой был закрыт.

От данного раунда консультаций зависит возможное принятие Москвой ответных мер.

Последние консультации, которые были запланированы на 23 июня в Санкт-Петербурге, были отменены. Как тогда заявил Рябков, после решения Вашингтона о расширении антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины «обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога».

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Ранее высокопоставленный чиновник в Белом доме сообщил РИА Новости, что США не намерены возвращать дипломатическую собственность России, доступ к которой был заблокирован еще при администрации предыдущего президента Барака Обамы, без получения «чего-то взамен».

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль надеется, что США проявят политическую мудрость и волю в решении вопроса с дипломатической собственностью РФ.

Администрация Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

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