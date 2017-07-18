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03:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Трутнев доложил Путину о двукратном росте инвестиций в регионы ДФО

По словам полпреда, общая стоимость заявленных к реализации дальневосточных проектов сегодня составляет 2,11 трлн рублей.

Источник: Пресс-служба Президента России

Владивосток, 18 июля, PrimaMedia.

Президент РФ Владимир Путин провел 17 июля рабочую встречу с заместителем председателя правительства, полномочным представителем главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Полпред доложил о двукратном росте инвестиций в региональные проекты и о планах до конца года ввести в строй на территории ДФО 85 предприятий. Общая стоимость заявленных к реализации дальневосточных проектов сегодня составляет 2,11 трлн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

Юрий Трутнев начал свой доклад президенту с рассказа о ходе работы по выполнению поручений главы государства.

— Сегодня принято 15 федеральных законов в целях развития Дальнего Востока. Это законы о создании территории опережающего развития, свободного порта, тарифы, упрощенный визовый режим, «квоты под киль», целый ряд других законов, 67 постановлений правительства, — отметил полпред.

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Глава государства поинтересовался, вышли ли уже документы по «квоте под киль» — так называют комплекс мер, предусмотренных для стимулирования обновления добывающего флота. Нововведения предполагают субсидии в виде квот на рыбный промысел, которые предоставляются компаниям рыбопромышленного комплекса, если они заказывают новые промысловые суда на российских верфях. Главная задача этого механизма субсидирования — обновление рыбопромыслового флота РФ. Вице-премьер заверил, что необходимые подзаконные акты уже опубликованы, «квоты под киль» находятся под постоянным контролем правительства и «процесс запущен».

Также Юрий Трутнев рассказал президенту об общей ситуации с развитием различных проектов на территории Дальневосточного федерального округа. По его словам, прирост инвестиций в основной капитал составил в 2017 году 110% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего. Объемы строительства выросли на 22%. Всего же на Дальнем Востоке заявлено к реализации 637 проектов, общая стоимость реализации которых оценивается в 2,11 трлн рублей, отметил вице-премьер. Он пояснил, что эти проекты еще предстоит «превратить в построенные предприятия».

— На сегодняшний день сдано 35 новых предприятий (у меня фотографии, потом покажу всё). До конца года таковых предприятий будет 85. Объем уже проинвестированных частных средств в экономику Дальнего Востока превысит 115 млрд, будет создано 5,5 тысяч рабочих мест, — привел данные полпред.

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Он отметил, что сегодня на один бюджетный рубль в ДФО привлекается 10 рублей частных инвестиций, и это касается предприятий самых разных сфер: промышленности, сельского хозяйства, логистики и транспорта. По словам Юрия Трутнева, на Дальнем Востоке будут развивать и высокотехнологические проекты. Их в общей структуре выделенных инвестиций уже 19%, однако вице-премьер оговорился, что этого пока недостаточно. А для развития в регионе высокотехнологичной сферы совместно с Фондом развития Дальнего Востока, «Роснано» и Российской венчурной компанией создается фонд по привлечению и разработке новых технологий на Дальнем Востоке.

По данным министерства РФ по развитию Дальнего Востока, в настоящее время на различных этапах проработки и принятия находятся 16 законопроектов, касающихся развития самых восточных территорий России. В частности, 17 июля Госдума одобрила в первом чтении поправки в так называемый закон о «дальневосточном гектаре»: новшества расширят список территорий, на которых россиянам могут предоставляться участки по этой программе.

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