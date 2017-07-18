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03:01 (мск), источник: РИА Новости

Трамп пригрозил Мадуро «решительными экономическими мерами»

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США «предпримут решительные экономические действия», если лидер Венесуэлы Николас Мадуро созовет учредительное собрание 30 июля.

Источник: AP 2017

«Вчера венесуэльский народ вновь дал понять, что они выступают за демократию, свободу и верховенство закона. Тем не менее, их сильные и смелые действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором», — говорится в заявлении Трампа.

Он отметил, что «если режим Мадуро созовет свое учредительное собрание 30 июля, то США предпримут решительные и быстрые экономические действия».

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Накануне в Венесуэле прошел так называемый «народный референдум», не имевший официального статуса. В нем приняли участие 7,2 миллиона человек, подавляющее большинство которых проголосовало против созыва учредительного собрания по инициативе президента Николаса Мадуро для подготовки изменений в конституцию. Власти не признают юридических последствий этого голосования и не планируют изменений в графике выборов в учредительное собрание, назначенных на 30 июля.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.

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