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05:13 (мск), источник: РИА Новости

CNN: США испытали в Персидском заливе лазерное оружие

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Военно-морской флот (ВМФ) США провел испытание лазерного оружия в Персидском заливе, сообщает телеканал CNN.

Источник: Reuters

По информации телеканала, Система лазерного оружия (LaWS) размещена на транспорт-доке USS Ponce.

«Оно более точное, чем пуля. Это не узкоспециализированная система вооружения, как некоторые другие орудия, которые у нас есть в оборонной промышленности, действующие только в отношении воздушных контактов, или только против надводных целей или только в отношении… наземных целей, в этом случае это очень разноплановое оружие, оно может быть использовано против множества целей», — заявил капитан корабля Кристофер Уэлс.

Как отмечает телеканал, LaWS поражает цель "со скоростью света", в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет.

«Мы не беспокоимся из-за ветра, из-за дальности действия, мы не волнуемся ни из-за чего другого. Мы способны поразить цели со скоростью света», — приводит телеканал слова лейтенанта Кейла Хьюза (Cale Hughes).

По информации телеканала, для тестирования лазерного оружия ВМФ запустили цель в виде беспилотного самолета, команда по обслуживанию лазера навела оружие на цель, крыло беспилотника загорелось «в одно мгновение», и он упал в море. Удар произошел «беззвучно и незаметно».

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Как отметил Хьюз, нет необходимости «вести» цель, так как поражение цели происходит очень быстро. «Оно действует в невидимой части электромагнитного спектра, поэтому не видно луча, оно не производит никаких звуков, оно полностью беззвучно и невероятно эффективно в том, что делает», — заявил Хьюз. Капитан Уэллс добавил, что использование подобного оружия значительно снижает побочный ущерб.

Отмечается, что для функционирования оружия нужен только запас электричества, которое поступает из небольшого генератора и три человека для обслуживания лазера. Лейтенант Хьюз оценил стоимость одного использования оружия в один доллар.

Как отмечает телеканал, сегодня лазерное оружие нацелено на выведение из строя воздушных судов и небольших лодок. На вопрос телеканала по поводу того, сможет ли LaWS сбить ракету, Хьюз ответил «может быть».

Комментарии
8
Иван Игнатущенко
Позновато они ипытывать начали, наши то давно испытали и использовали.
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Влера Малютин
а если тропический дождь????, или они обошли законы оптики???......как же угол падения равен углу отражения?????.......опять из тупых свиноподобных гамбургержоров деньги тянут.....рассказывая сказки про бластеры....
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Ольга Лысенко
Против лома нет приема , если нет второго лома )))
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