CNN: США испытали в Персидском заливе лазерное оружие

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По информации телеканала, Система лазерного оружия (LaWS) размещена на транспорт-доке USS Ponce.

«Оно более точное, чем пуля. Это не узкоспециализированная система вооружения, как некоторые другие орудия, которые у нас есть в оборонной промышленности, действующие только в отношении воздушных контактов, или только против надводных целей или только в отношении… наземных целей, в этом случае это очень разноплановое оружие, оно может быть использовано против множества целей», — заявил капитан корабля Кристофер Уэлс.

Как отмечает телеканал, LaWS поражает цель "со скоростью света", в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет.

«Мы не беспокоимся из-за ветра, из-за дальности действия, мы не волнуемся ни из-за чего другого. Мы способны поразить цели со скоростью света», — приводит телеканал слова лейтенанта Кейла Хьюза (Cale Hughes).

По информации телеканала, для тестирования лазерного оружия ВМФ запустили цель в виде беспилотного самолета, команда по обслуживанию лазера навела оружие на цель, крыло беспилотника загорелось «в одно мгновение», и он упал в море. Удар произошел «беззвучно и незаметно».

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Как отметил Хьюз, нет необходимости «вести» цель, так как поражение цели происходит очень быстро. «Оно действует в невидимой части электромагнитного спектра, поэтому не видно луча, оно не производит никаких звуков, оно полностью беззвучно и невероятно эффективно в том, что делает», — заявил Хьюз. Капитан Уэллс добавил, что использование подобного оружия значительно снижает побочный ущерб.

Отмечается, что для функционирования оружия нужен только запас электричества, которое поступает из небольшого генератора и три человека для обслуживания лазера. Лейтенант Хьюз оценил стоимость одного использования оружия в один доллар.