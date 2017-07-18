Американский бизнес примет участие в ВЭФ во Владивостоке

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Представители американского бизнеса планируют принять активное участие в третьем Восточном экономическом форуме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

Глава Американской ТПП выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках ключевых международных экономических мероприятий, которые проходят в России.

Восточный экономический форум стал крупнейшей коммуникационной площадкой с участием глав государств и правительств, руководителей международных компаний и организаций, ведущих мировых экспертов и лидеров СМИ. В этом году третий ВЭФ пройдет с 6 по 7 сентября во Владивостоке.

По словам главы Минвостока Александра Галушки, ВЭФ стал известной международной площадкой, куда приезжают главы зарубежных стран, «свое участие уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также ряда европейских стран, включая Германию и Великобританию». Делегацию Республики Корея возглавит глава государства Мун Чжэ Ин, а главой японской делегации станет премьер Японии Синдзо Абэ.

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