CNN: Рябков сообщил, что вопрос о дипломатических дачах близок к решению
Замгоссекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон воздержался от комментариев.
Замгоссекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон воздержался от комментариев.
Шэннон воздержался от комментариев. Встреча прошла в Вашингтоне, она продолжалась около двух с половиной часов. Официальных заявлений пока не поступало.
Администрация США ввела санкции в отношении России в конце декабря 2016 года. В соответствии в подписанным Бараком Обамой документом, 35 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и генерального консульства в
14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова значительно сократить число сотрудников посольства США в России, а также изъять у американской дипмиссии дачу и склад в качестве зеркальных мер, «если дело не сдвинется».