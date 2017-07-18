CNN: Рябков сообщил, что вопрос о дипломатических дачах близок к решению

Источник: РИА "Новости"

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Томасом Шэнноном сказал журналистам, что Москва и Вашингтон близки к договоренности по дипломатической собственности РФ, арестованной ранее американской стороной. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

Как он утверждает, на вопрос журналистов о том, удалось ли договориться о возвращении дипломатической собственности, Рябков ответил: «Почти, почти».

Шэннон воздержался от комментариев. Встреча прошла в Вашингтоне, она продолжалась около двух с половиной часов. Официальных заявлений пока не поступало.

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Администрация США ввела санкции в отношении России в конце декабря 2016 года. В соответствии в подписанным Бараком Обамой документом, 35 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско были объявлены персонами нон грата, также были закрыты две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, доступ к ним запрещен всему российскому персоналу. Россия до сих пор не приняла ответных мер.